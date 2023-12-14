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Новини
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Гривня призупинила падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

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Курс гривні припинив знижуватися щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 15 грудня, на рівні 36,9913 грн/$, порівняно із 37,0245 грн/$ у четвер.

Водночас курс гривні до євро впав на 49 копійок – до 40,413 грн за євро. У липні він сягав історичного максимуму на рівні майже 41 грн за євро.

Читайте також: Голова Нацбанку пояснив падіння курсу гривні до історичного мінімуму

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.

Автор: 

валюта (2160) гривня (1539) курс (1492) НБУ (9258) обмін валюти (694)


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Гривня призупинила падіння

Ага...
В повітрі зависла...
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14.12.2023 16:39 Відповісти
рас, два.. стой!
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14.12.2023 17:19 Відповісти
Транш МВФ. Заслуги НБУ та Мінекономіки у цьому нуль.
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14.12.2023 17:48 Відповісти
А чом ціни ********** вгору?????? ****** зелений
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14.12.2023 18:12 Відповісти
Та це все Володі заважають папєрєдніки. Якби не вони, то він би тут зробив те, що стоїть сьогодні на кожній площі у кожному місті.
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14.12.2023 18:33 Відповісти

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