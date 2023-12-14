Компанія Ахметова відкрила новий кар’єр та дослідницький центр в Іспанії

Група компаній Vesco, що об’єднує глиновидобувний бізнес інвестиційної компанії UMGI з групи SCM Ріната Ахметова, ввела в розробку кар’єр з видобутку глини родовища "Encarnita" у провінції Теруєль в Іспанії.

Як повідомили у пресслужбі компанії, до 2022 року понад 25% усіх продажів групи припадали на Іспанію, тож ця країна стала пріоритетною для запуску сировинного виробництва в ЄС.

Пріоритетним ринком збуту керамічної сировини, виготовленої з глини родовища "Encarnita", буде локальний ринок іспанської керамічної індустрії, зокрема, виробники плитки. Планова виробнича потужність нового кар’єру – 100 тис. тонн керамічної сировини на рік.

Крім цього, Vesco відкрила R&D хаб на базі сучасної дослідницької лабораторії, відкритої у 2022 році в м. Андора (Теруель, Іспанія). Основними завданнями хабу є розвідувально-геологічні роботи, якісний аналіз сировини та пошук нових рецептурних рішень для виробників кераміки.

"Європа – третій за обсягом ринок глини. Відкриття кар’єру стало першим кроком групи у збільшенні пропозиції локальної керамічної сировини для виробників з ЄС", – зазначається у повідомленні.

В UMGI додали, що компанія планує і надалі інвестувати у збільшення виробництва продукції за межами України.

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Як повідомлялося, група компаній Vesco Ахметова після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почала активно інвестувати в кар’єри в Іспанії, Польщі, Румунії, Сербії та Боснії.

Серед українських активів Vesco – ПрАТ "ВЕСКО", ПрАТ "Дружківське рудоуправління", ПрАТ "Вогнетривнеруд" та АТ "Часовоярський вогнетривкий комбінат". Загальні виробничі потужності Vesco перевищують 3 млн тонн глини на рік, продукція поставляється більш ніж у 25 країн світу.

VESCO наприкінці серпня 2022 року повідомила про відновлення постачання продукції до Іспанії, Італії та Туреччини. Вказувалося, що після початку повномасштабної війни з боку Росії група підприємств на кілька місяців призупинила видобуток, роблячи евакуацію людей і частини техніки, однак запасів, що накопичилися, було достатньо.