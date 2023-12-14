Апеляція ВАКС скасувала рішення про закриття справи "Роттердам+"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала рішення першої інстанції суду про про закриття кримінального провадження у так званій справі "Роттердам+".

Відповідне рішення колегія суддів АП ВАКС ухвалила 14 грудня, повідомляє пресслужба суду.

"За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС в частині закриття кримінального провадження і скасування арештів майна та призначила повторний розгляд в суді першої інстанції", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення закрити справу "Роттердам+", дійшовши висновку, що у ній сплив строк досудового розслідування.

Крім того, суд скасував арешт, накладений на майно колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка, який переховується у Великій Британії, а також колишніх керівників компаній "ДТЕК Мережі" та "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на це рішення.

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Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.

Збитки на суму ще понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років, розслідуються в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.