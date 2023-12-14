Апеляція ВАКС скасувала рішення про закриття справи "Роттердам+"
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала рішення першої інстанції суду про про закриття кримінального провадження у так званій справі "Роттердам+".
Відповідне рішення колегія суддів АП ВАКС ухвалила 14 грудня, повідомляє пресслужба суду.
"За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС в частині закриття кримінального провадження і скасування арештів майна та призначила повторний розгляд в суді першої інстанції", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення закрити справу "Роттердам+", дійшовши висновку, що у ній сплив строк досудового розслідування.
Крім того, суд скасував арешт, накладений на майно колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка, який переховується у Великій Британії, а також колишніх керівників компаній "ДТЕК Мережі" та "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на це рішення.
Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.
Збитки на суму ще понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років, розслідуються в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення.
В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.
У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи.
Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.
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Хоч тоненький, хоч в переході в метро, головне, шоб не виданий в СРСР
https://censor.net/ua/news/3461594/obvynuvachenyyi_u_kradijtsi_posadovets_melnychenko_z_odeschyny_kupyv_zemlyu_na_milyion_ta_pobuduvav
ДБР відкрило справу через скасування формули «Роттердам +»
https://glavcom.ua/news/dbr-vidkrilo-spravu-cherez-skasuvannya-formuli-rotterdam--665002.html
https://glavcom.ua/country/incidents/cprava-proti-multimiljonera-koboljeva-vaks-rozpochav-rozhljad-spravi-974459.html Сьогодні, 14 грудня, Вища антикорупційна прокуратура розпочала розгляд по суті у справі щодо колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн.
Експерт зазначає, що попри критику, якій піддавалася формула «Роттердам+», зараз стало очевидно, що це був дієвий механізм зрозумілого та прозорого ціноутворення на енергетичному ринку України.
Можливо, дасте просту відповідь на елементарне запитання:"Де знаходиться вугілля (чи інше), котрим торгує біржа? "
https://biz.censor.net/user/106946
зебіл чи просто- дебіл звичайний?
https://biz.censor.net/comments/locate/3461623/01921291-4fe5-72e9-81ec-f3f170b31080 Відповісти Видалити 1
в тебе просто немає мозку.
відкрий свою ТЕЦ і топи своїм вугіллям.
не тим, шо ти видобув, а тим, яке - твоя власність..
Ти розумієш, шо не все вугілля - твоє ?
Ти розумієш, шо навіть те вугілля, яке ти добув своїми руками - воно не твоє ?
Ти хоть шось розумієш ?
Твоя дружина, яка вчора купила хліба в магазині - це не власність продавця хлібного магазину
давай я її в тебе куплю не за ринковими цінами, а по собівартості її будівництва на момент її придбання тобою ?
Я ж українець і квартира у тебе українська.
Країна вимушено перетворилася з експортера енергетичного вугілля на його імпортера.
Для того, щоб збалансувати енергетичну систему України, прибрати залежність від поставок з ОРДЛО, дозволити ТЕС купувати вугілля на світовому ринку і була розроблена формула "Роттердам+"
До середньозваженої ціни вугілля в портах нідерландських Роттердама, Амстердама й Антверпена (індекс API2) додавалася вартість транспортування палива в Україну, її перевалки й доставки безпосередньо до ТЕС.
ФОРМУЛА НІКОЛИ НЕ ПЕРЕДБАЧАЛА, ЩО ВУГІЛЛЯ ПОВИННІ ВЕЗТИ В УКРАЇНУ САМЕ З РОТТЕРДАМУ -
API2 був обраний як загальноприйнятий на європейському ринку індекс.
КРІМ ТОГО, "РОТТЕРДАМ+" ВИКОРИСТОВУВАВСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ,
А НЕ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ,
ПРО ЩО КРИТИКИ ФОРМУЛИ ЗАЗВИЧАЙ НЕ ЗГАДУВАЛИ
Ну кому-то ж за Бєню абідна, да? І они опять разганяют эту тему
ринку ?
ти хоч раз на ринку був ?
якшо ти на ринку будеш задовбувати продавця помідорів питанням собівартості цих помідорів, то він тебе пошле нах і правильно зробить.
не подобається - кіздуй в Роттердам і купуй там, а потім привозь за свої гроші
ринок - це спосіб договору між покупцем і продавцем.
але тобі цього не зрозуміти, бо треба мати хоч початки абстрактного мислення і IQ трохи вище 110.
Даю рупь за сто, шо свій IQ ти навіть не замислювався колись виміряти на відміну від своєї ваги, зросту або розміру ноги )))
ну правда ж ?
це мій другий нікнейм, зареєстрований тут 9 років тому.
перший був зареєстрований 15 років тому.
Скільки мені тоді було, якщо я зараз ще пацан ?
я кандидат економічних наук, про що є дисертація в загальному доступі, а ти який економічний факультет якого вишу закінчив ?
ПТУ №12 міста Жмеринки ?
якшо ти інженер, то ти ніх не розумієш в економіці
ти хоч раз переймався тим, шоб поміряти свій IQ ?
20 тисяч років тому якийсь пацанчик лазив з двома бананами серед волосатих самок і пропонував їм за банан поштрюкатись.
одна сказала, шо мінімум за три, друга, шо і одного досить, но без гарантії, а третя согласілась за два і качествєнно.
Ото і є ринок, де присутні продавець і покупець.
Так ясно ?
ти дебіл, бо не понімаєш таких простих речей ?
Або в Спортлото
Беня не заспокоїться, поки його не депортують до американського суду.
Алеж ЗЄ не дозволить скривдити свого "папіка"
Так же як гуляє на свободі Баканов, Татаров та інші антиукраїнсські хапуги, які пьють кров з україни.
а рудому тут вааще пох
Слава Україні!
Героям слава!
правильніше так :
мабуть чомусь...
24 листопада 2023
Відмивання 10 млрд грн Фонду держмайна: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ (2019-2020 років)
НАБУ і САП оголосили нові підозри колишньому голові Фонду держмайна України Дмитру Сенниченку та його спільникам. Їх звинувачують у відмиванні понад 10 млрд гривень, отриманих злочинним шляхом.
Нагадаємо, що 13 листопада ВАКС заочно заарештував нардепа Ярослава Дубневича. Його звинувачують в організації заволодіння державним природним газом на суму понад 2,1 млрд грн.
Йдеться про скасування порядку формування ціни на електроенергію, відомого як формула «Роттердам+», і ухвалення положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, затвердженого постановою Кабміну від 5.06.2019 №483. У результаті електроенергія значно подорожчала, хоча в публічній площині просувалася теза про те, що скасування «Роттердам +» і введення нових правил знизить її вартість для споживачів.
Тепер ніхто портновсько/коломойським прокладкам навіть нічого пояснювати не буде, закриватимуть за строками розслідування.
Але Зє-лохторату для електоральної стимуляції має на якийсь час цього інфоприводу вистачити. Далі вигадають щось ще. Наприклад, витягнуть з нафталіну Філарета і будуть розказувать про незаконну ПЦУ та повернення до УПЦ КП. Я б не здивувався...
Де більша фантазія гандона ахметова коли павлоградське вугілля з роттердаму чи з порту Констанца , вроді останній ближче до Африки
https://biz.censor.net/comments/locate/3461623/01921291-4fe3-70c2-ba94-5c2f88afe8d3
Бывший депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Лещенко заявил, что закрытие дела «Роттердам+» может обжаловать Игорь Коломойский, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B ферросплавные предприятия которого признаны потерпевшими по этому делу.
и окончательно подтвердила законность и обоснованность решения прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+