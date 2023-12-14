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Апеляція ВАКС скасувала рішення про закриття справи "Роттердам+"

роттердам

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала рішення першої інстанції суду про про закриття кримінального провадження у так званій справі "Роттердам+".

Відповідне рішення колегія суддів АП ВАКС ухвалила 14 грудня, повідомляє пресслужба суду.

"За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС в частині закриття кримінального провадження і скасування арештів майна та призначила повторний розгляд в суді першої інстанції", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 жовтня під час підготовчого розгляду колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення закрити справу "Роттердам+", дійшовши висновку, що у ній сплив строк досудового розслідування.

Крім того, суд скасував арешт, накладений на майно колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка, який переховується у Великій Британії, а також колишніх керівників компаній "ДТЕК Мережі" та "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на це рішення.

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Нагадаємо, у березні 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод так званої справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень у 2016-2017 роках.

Збитки на суму ще понад 20 мільярдів гривень, завдані через застосування формули у 2018-2019 років, розслідуються в окремому провадженні, матеріали в якому відкрито стороні захисту для ознайомлення.

В рамках розслідування першого епізоду справи у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

У жовтні 2022 року детективи НАБУ повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+" в рамках другого епізоду справи.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.

Автор: 

Ахметов Рінат (1609) Антикорупційний суд ВАКС (737) Роттердам+ (136)


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Топ коментарі
+22
Шо там з яйценосним міністром - все відпочиває з молодою дружиною у Европі. А він десятки міліардів десь подів і ніхто не знає.
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14.12.2023 16:20
+10
Та купіть їм всім хоч якийсь підручник по економіці !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Хоч тоненький, хоч в переході в метро, головне, шоб не виданий в СРСР
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14.12.2023 16:24
+8
Імітація роботи, шоу повинно продовжуватися, клоунів на сцену.
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14.12.2023 16:27
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14.12.2023 16:17 Відповісти
Та купіть їм всім хоч якийсь підручник по економіці !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Хоч тоненький, хоч в переході в метро, головне, шоб не виданий в СРСР
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14.12.2023 16:24 Відповісти
Ну а за що ще вони б отримували зарплату ? Вічний істочник доходів
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14.12.2023 17:34 Відповісти
Роботи непочатий край для суддів Майдану !
https://censor.net/ua/news/3461594/obvynuvachenyyi_u_kradijtsi_posadovets_melnychenko_z_odeschyny_kupyv_zemlyu_na_milyion_ta_pobuduvav
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14.12.2023 16:19 Відповісти
Шо там з яйценосним міністром - все відпочиває з молодою дружиною у Европі. А він десятки міліардів десь подів і ніхто не знає.
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14.12.2023 16:20 Відповісти
Очень правильно. Вор должен сидеть!
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14.12.2023 16:21 Відповісти
Ну да, должен. Только вот кто?



ДБР відкрило справу через скасування формули «Роттердам +»
https://glavcom.ua/news/dbr-vidkrilo-spravu-cherez-skasuvannya-formuli-rotterdam--665002.html
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14.12.2023 16:37 Відповісти
цікаво, а Вітренка за доведення до банкрутства "Нафтогазу" із профітом для бородатої бабці, віслюк ордена всучить?

https://glavcom.ua/country/incidents/cprava-proti-multimiljonera-koboljeva-vaks-rozpochav-rozhljad-spravi-974459.html Сьогодні, 14 грудня, Вища антикорупційна прокуратура розпочала розгляд по суті у справі щодо колишнього Голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, якого підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн.
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14.12.2023 16:56 Відповісти
«Нам продовжують розповідати про те, яке благо несе новий порядок, але фактично це ручне управління, мета якого - заробити за кошт споживача. Скільки можна «чорне» називати «білим»? Цифри говорять самі за себе - електроенергія стала коштувати дорожче. Хтось повинен відповісти за 4,4 млрд грн, які переплатили споживачі. І це тільки за друге півріччя 2019 року», - заявляє Марунич.

Експерт зазначає, що попри критику, якій піддавалася формула «Роттердам+», зараз стало очевидно, що це був дієвий механізм зрозумілого та прозорого ціноутворення на енергетичному ринку України.
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14.12.2023 16:46 Відповісти
Чоловіче, який дієвий механізм? Це українське вугілля, яке йшло на електростанції зразу з копален, реально накручували, що воно йде через Європу? Це механізм бариг, які тупо обкрадали і продовжують обкрадати та ще й відкрито і цинічно. Ганьба казнокрадам злодіям
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14.12.2023 17:03 Відповісти
юначе, а можете похвалитись хоч якоюсь освітою, окрім пива в під'їзді чи копирсанням у даній темі, щоб виглядати притомним?
Можливо, дасте просту відповідь на елементарне запитання:"Де знаходиться вугілля (чи інше), котрим торгує біржа? "
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14.12.2023 17:09 Відповісти
Тобто, якщо я працюю на шахті, видобуваю вугілля, а електрику мені продають за червоною ціною, - мовляв, вибач друже, але вугілля з біржи, і ми порахували тобі в тариф транспортування його від тебе на ТЕС за нашою улюбленою і єдиною формулою. І мені пропонують це схавати, бо, бачте, в мене немає вищої економічної освіти!!... А якби була, то, так вже й бути - я б не сплачував аферистам....)))))
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14.12.2023 17:28 Відповісти
ще раз, персонально для сліпця:
https://biz.censor.net/user/106946

зебіл чи просто- дебіл звичайний?

https://biz.censor.net/comments/locate/3461623/01921291-4fe5-72e9-81ec-f3f170b31080 Відповісти Видалити 1
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14.12.2023 17:34 Відповісти
Іди пожалійся адмінам, бо більшого придумати не здатен
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14.12.2023 17:38 Відповісти
За те, що твоїм батькам клепок бракувало та не змогли стриматись?
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14.12.2023 17:55 Відповісти
👉 курсом рузькага *******, юначе..
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14.12.2023 18:02 Відповісти
пропагуєш оцінене тобою з партнером? Мир вам та влюбов.
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14.12.2023 18:18 Відповісти
адмінам, курсом корабля ...

в тебе просто немає мозку.

відкрий свою ТЕЦ і топи своїм вугіллям.

не тим, шо ти видобув, а тим, яке - твоя власність..

Ти розумієш, шо не все вугілля - твоє ?

Ти розумієш, шо навіть те вугілля, яке ти добув своїми руками - воно не твоє ?

Ти хоть шось розумієш ?

Твоя дружина, яка вчора купила хліба в магазині - це не власність продавця хлібного магазину
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14.12.2023 19:26 Відповісти
чувак, а твоя квартира не українська ?

давай я її в тебе куплю не за ринковими цінами, а по собівартості її будівництва на момент її придбання тобою ?

Я ж українець і квартира у тебе українська.
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14.12.2023 17:22 Відповісти
Дієвий механізм - переробити на м'ясо-костну муку всіх совкових дебілів-пролєтарієв типу тебе!
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14.12.2023 19:39 Відповісти
Дефіцит вугілля поставив ТЕС на межу банкрутства, в Україну повернулися вже призабуті "віялові" відключення електроенергії.

Країна вимушено перетворилася з експортера енергетичного вугілля на його імпортера.

Для того, щоб збалансувати енергетичну систему України, прибрати залежність від поставок з ОРДЛО, дозволити ТЕС купувати вугілля на світовому ринку і була розроблена формула "Роттердам+"

До середньозваженої ціни вугілля в портах нідерландських Роттердама, Амстердама й Антверпена (індекс API2) додавалася вартість транспортування палива в Україну, її перевалки й доставки безпосередньо до ТЕС.
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14.12.2023 23:10 Відповісти
Важливо відзначити, що всупереч широко поширеній помилці,

ФОРМУЛА НІКОЛИ НЕ ПЕРЕДБАЧАЛА, ЩО ВУГІЛЛЯ ПОВИННІ ВЕЗТИ В УКРАЇНУ САМЕ З РОТТЕРДАМУ -

API2 був обраний як загальноприйнятий на європейському ринку індекс.

КРІМ ТОГО, "РОТТЕРДАМ+" ВИКОРИСТОВУВАВСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ,

А НЕ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ,

ПРО ЩО КРИТИКИ ФОРМУЛИ ЗАЗВИЧАЙ НЕ ЗГАДУВАЛИ

Ну кому-то ж за Бєню абідна, да? І они опять разганяют эту тему
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14.12.2023 23:20 Відповісти
Хоч механізм був зрозумілий і прозорий, але ж навіть дурень розумів, що це було обкрадання кінцевих споживачів. Бо впарювати донецьке вугілля, яке везлося за 50км за ціною африканського - це сюрр. Справа не в тому що не було прозорішого механізму, а в тому що цей механізм - це верх шарлатанства, який тоді змогли придумати всі учасники ринку.
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14.12.2023 17:15 Відповісти
запхни в ОПу свої фантазії та маніпуляції, бо саме такі клінічні ідіоти та носії дефектом Да́ннінга - Крю́ґера і привели до безмежної влади віслюка оманського та обрізаних сук наріту.
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14.12.2023 17:24 Відповісти
Ти просто балабол
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14.12.2023 17:30 Відповісти
учасники чого ?

ринку ?

ти хоч раз на ринку був ?

якшо ти на ринку будеш задовбувати продавця помідорів питанням собівартості цих помідорів, то він тебе пошле нах і правильно зробить.

не подобається - кіздуй в Роттердам і купуй там, а потім привозь за свої гроші
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14.12.2023 17:25 Відповісти
Ключове слово - ринок!!! Де ти його бачив!???, риночний наш..
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14.12.2023 17:32 Відповісти
ринок - це не установа і не місце.

ринок - це спосіб договору між покупцем і продавцем.

але тобі цього не зрозуміти, бо треба мати хоч початки абстрактного мислення і IQ трохи вище 110.

Даю рупь за сто, шо свій IQ ти навіть не замислювався колись виміряти на відміну від своєї ваги, зросту або розміру ноги )))

ну правда ж ?
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14.12.2023 17:39 Відповісти
Гадаю - ти підліток. Принаймні молода особа. В тебе наразі йде процес самоствердження. Воно колись попусте - тоді порозумнішаєш, клоун
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14.12.2023 17:46 Відповісти
для не дуже цікавлячихся своїм рівнем інтелекту дам маленьку пораду - наведи курсор на нікнейм реєстрації співрозмовника.

це мій другий нікнейм, зареєстрований тут 9 років тому.

перший був зареєстрований 15 років тому.

Скільки мені тоді було, якщо я зараз ще пацан ?
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14.12.2023 17:57 Відповісти
...спосіб договору....)))))) Так,- справді IQ вищій за 110...
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14.12.2023 17:54 Відповісти
ну це дійсно спосіб договору.

я кандидат економічних наук, про що є дисертація в загальному доступі, а ти який економічний факультет якого вишу закінчив ?

ПТУ №12 міста Жмеринки ?
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14.12.2023 18:01 Відповісти
Відкрий інтернет, та почитай - що таке ринок електроенергії, кандидат... ))) В мене є вища освіта з електропостачання, і я хоч розумію про що пишу. А ти пургу несеш про спосіб договору.... Йди й далі підіймай IQ, кандидат...
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14.12.2023 18:13 Відповісти
немає в світі вищої освіти з енергопостачання, не тринди.

якшо ти інженер, то ти ніх не розумієш в економіці
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14.12.2023 19:17 Відповісти
так питання залишається )))

ти хоч раз переймався тим, шоб поміряти свій IQ ?
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14.12.2023 19:20 Відповісти
от я тобі зараз спокійно і без образ покажу, що таке ринок.

20 тисяч років тому якийсь пацанчик лазив з двома бананами серед волосатих самок і пропонував їм за банан поштрюкатись.

одна сказала, шо мінімум за три, друга, шо і одного досить, но без гарантії, а третя согласілась за два і качествєнно.

Ото і є ринок, де присутні продавець і покупець.

Так ясно ?
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14.12.2023 18:05 Відповісти
не плутайте ринок із бл.вом... цей світоч сяйва розуму, якщо не буде прізвища Петра Олексійовича та вугілля, нічогісінько не второпає із-за відсутності біржі на його шляху.
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14.12.2023 18:38 Відповісти
20 тисяч років тому ринок був, а ніякого петра олексійовича не було.

ти дебіл, бо не понімаєш таких простих речей ?
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14.12.2023 19:15 Відповісти
ви не перегрілись, що вже не розумієте жартів та не розрізняєте кому хамите в потугах спілкування?
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14.12.2023 19:25 Відповісти
можливо, вибач
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14.12.2023 19:28 Відповісти
А щас тебе ******** тупо подымают тарифы в разы - и без всякой формулы! Просто потому что им так захотелось! А ты ***** радуешься и рассказываешь как ****** жилось "при барыге"!
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14.12.2023 19:42 Відповісти
Зверніться до учасників європейського ринку у Роттердамі, може хоч вони вам пояснять.
Або в Спортлото
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15.12.2023 13:03 Відповісти
Вам фсьом вінаватый Парашэнка!
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14.12.2023 16:22 Відповісти
Цей безкінечний серіал "відкрили-закрили" поб'є всі рекорди "Санта-Барбари"
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14.12.2023 16:22 Відповісти
Це вже просто анекдот якийся з Роттердамом.
Беня не заспокоїться, поки його не депортують до американського суду.
Алеж ЗЄ не дозволить скривдити свого "папіка"

Так же як гуляє на свободі Баканов, Татаров та інші антиукраїнсські хапуги, які пьють кров з україни.
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15.12.2023 13:09 Відповісти
скоро рудий стане спонсором криворогих...
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14.12.2023 16:24 Відповісти
вааще-та це барьба Бєні з Порохом,

а рудому тут вааще пох
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14.12.2023 16:44 Відповісти
я про футбольне господарство..
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14.12.2023 16:47 Відповісти
так він в 2014 році і був їх спонсором. хотів там поцарювати, але його ординці кинули як останнього лоха. с тих пір він на них має великий зуб. як і вони на нього. тепер він завис між двома бармаками, вихід у нього один, іти домовлятися з Зе або влаштувати переворот, як дехто з його заклятих друзів намагається. але це малоймовірний варіант , бо тоді під катком мордеру загинуть і самі і Україна.
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14.12.2023 17:52 Відповісти
- Ахметов понял, что если рузьке далее зайдут в Украину, то его бизнесу придет пипец и Украину начнут доить друзья путина, а он в бега как покойный Березовский..
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14.12.2023 18:02 Відповісти
ты опять разгоняешь *****, что Украина держится исключительно на зелёных ******? И если их развесить на столбах - то армия моментально исчезнет, и ***** с кацапами все захватят? Может хватит уже *******? это именно с зелёными ******* в руководстве Украина попадет под кацапов, и никак иначе!
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14.12.2023 19:44 Відповісти
московські повії бісяться від безсилля, і це говорить про те що не все там добре, як їм цього хотілось. і дає чергове підвердження того що Україна переможе.
Слава Україні!
Героям слава!
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15.12.2023 06:20 Відповісти
Хто впевнений, що він і зараз їх не спонсорує?
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15.12.2023 13:11 Відповісти
Вот логика, типа справедливость, получают даже за это правохорогители зарплаты намного выше минимальной, но на миллиарды украл и можно судиться годами, заносить деньги, кому надо, нанимать дорогих адвокатов, вертеть законами в любую сторону. А попробуй укради на пару тысяч, вмиг посадят...
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14.12.2023 16:25 Відповісти
укради на пару тысяч - и точно также "можно судиться годами, заносить деньги, кому надо, нанимать дорогих адвокатов, вертеть законами в любую сторону"! ты жалуешься нам что воруешь по мелкому? или что жмешься на адвокатов?
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14.12.2023 19:47 Відповісти
Імітація роботи, шоу повинно продовжуватися, клоунів на сцену.
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14.12.2023 16:27 Відповісти
Шо, опять? "Потерпевший" Беня с Портновым никак не успокоятся
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14.12.2023 16:27 Відповісти
Так, це шоу, або серіал про "Ротердам+" має тягнутися до наступних виборів, щоб зеленим вівцім мав що говоприти їх Лідор і тикати на справу, що мов йде суд і він крав. А по факту там складу злочину немає. Замовна справа Бені через заяву портнова. І щоб всі розуміли, що Беня, що портнов реальні "патріоти" України.
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14.12.2023 18:54 Відповісти
Прикольно то, что я для бизнеса при формуле закупал энергию до одной гривны за киловатт/час. Сразу после отмены осенью стало полторы гривны, перед войной уже шесть, а сейчас народ жалуется на больше восьми гривен. Но лохам все-равно плохой именно "Роттердам+".
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14.12.2023 19:32 Відповісти
якісь нескінчена гойдалка..., то стухне, то згасне... то відкриють, то закриють... років через 20 може почнуть розглядати справу...
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14.12.2023 16:29 Відповісти
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14.12.2023 16:29 Відповісти
очінь неправильно.

правильніше так :

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14.12.2023 16:47 Відповісти
Майже завжди з Вами погоджувався, але на цей раз ні. Там Беня проти Порошенко, а Беня проти України, бо страждають українці. А Беня звичайно мститься Порошенку, що той відігнав його від державної годівниці, де він крав через ПриватБанк, через вугілля, електроенергію, феросплоави, нафту та інше. Команда Порошенка відірвала щупальця Бені від всіх державних підприємств, куди Беня засунув своїх менеджерів і ті підприємства зразу почали давати мільярдні прибутки. При Боневтіку вони знову почали йти в мінус і знову на мільярди. Ось і вся відповідь. Але кожен із олігархів готовий розірвати Порошенка, бо той не дав їм до кінця роздягати українців.
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14.12.2023 19:00 Відповісти
можливо, але досі державні установи воюють проти схеми, яка у всьому цивілізованому світі є прийнятною.

мабуть чомусь...
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14.12.2023 19:31 Відповісти
додавили зелені вакс
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14.12.2023 16:35 Відповісти
А за якою чесною формулою визначається ціна на електрику зараз, що вона втричі дорожча ніж тоді? І чи подешевшала електрика після скасування "Роттердаму+"? В якій ще країні з ринковою економікою ціну на електрику визначає суд, а на власник генеруючих потужностей?
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14.12.2023 16:42 Відповісти
Ротердам+ це афера злодіїв ахметки, порошенка та інших українських гнид.
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14.12.2023 16:57 Відповісти
зебіл чи просто- дебіл звичайний?
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14.12.2023 17:17 Відповісти
зебіл вульгарний
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14.12.2023 21:58 Відповісти
Аяяяй , а хто ж це призначив???

24 листопада 2023

Відмивання 10 млрд грн Фонду держмайна: НАБУ повідомило про підозру ексголові ФДМУ (2019-2020 років)

НАБУ і САП оголосили нові підозри колишньому голові Фонду держмайна України Дмитру Сенниченку та його спільникам. Їх звинувачують у відмиванні понад 10 млрд гривень, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, що 13 листопада ВАКС заочно заарештував нардепа Ярослава Дубневича. Його звинувачують в організації заволодіння державним природним газом на суму понад 2,1 млрд грн.
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14.12.2023 17:35 Відповісти
хто тобі цю ***** сказав, чучєло?
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14.12.2023 19:50 Відповісти
Кацап, ты заблудился?
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14.12.2023 19:52 Відповісти
Державне бюро розслідувань 3 березня 2020 року зареєструвало кримінальне провадження щодо посадових осіб Кабінету міністрів України, які підозрюються в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Йдеться про скасування порядку формування ціни на електроенергію, відомого як формула «Роттердам+», і ухвалення положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, затвердженого постановою Кабміну від 5.06.2019 №483. У результаті електроенергія значно подорожчала, хоча в публічній площині просувалася теза про те, що скасування «Роттердам +» і введення нових правил знизить її вартість для споживачів.
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15.12.2023 13:51 Відповісти
яке хороше джерело для фінансування українських прокурорів та суддів... Цікаво , скільки млрд.грн сплатила держава у вигляді зарплат за це "дороговартісне" розслідування ...
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14.12.2023 17:23 Відповісти
явно меньше 40 млрд.,
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14.12.2023 20:38 Відповісти
Так еще 200 лет будут, открывать и закрывать, но нехера не делать за офуительные бюджетные зарплаты!
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14.12.2023 18:01 Відповісти
40 млрд. сворованного бабла!! та тут ***** вся правохранительная система должна работать день и ночь пока гандонище ахметовское не вернет все до копейки и не сядет в тюрму!!!
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14.12.2023 20:33 Відповісти
Спочатку цю справу закривали за відсутності складу злочину, тому що ні один слідчий/прокурор так і не зміг пояснити, в чому полягає суть злочину, як саме ці 40млрд вкрали і чи вони взагалі були не плодом фантазії сторони обвинувачення.
Тепер ніхто портновсько/коломойським прокладкам навіть нічого пояснювати не буде, закриватимуть за строками розслідування.
Але Зє-лохторату для електоральної стимуляції має на якийсь час цього інфоприводу вистачити. Далі вигадають щось ще. Наприклад, витягнуть з нафталіну Філарета і будуть розказувать про незаконну ПЦУ та повернення до УПЦ КП. Я б не здивувався...
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15.12.2023 08:32 Відповісти
твої прокурори гандоники і слідчі проститутки хоть одного олігарха ВЗАГАЛІ в своїй історії посадили?ну хоть якогось недоолігарха рівня слуга клоун??
Де більша фантазія гандона ахметова коли павлоградське вугілля з роттердаму чи з порту Констанца , вроді останній ближче до Африки
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15.12.2023 21:27 Відповісти
І знову по колу і знову за бюджетні гроші, а на фініші буде закриття, бо там немає складу злочину. Склад злочину є сьогодні в кожній отраслі, куди дотягнулися "зелені" лапи, але прокурори, СБУ і НАБУ цього не бачать, напала якась "зелена" сліпота. А як тільки пройдуть вибори, то всі відразу і все побачать.
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14.12.2023 18:38 Відповісти
тупее схемы и не придумаешь - в тариф ахметов включил мифическую доставку с роттердама, наварил 40 млрд, , такие деньги никто не прощает, гнида вернет все до копейки
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14.12.2023 20:37 Відповісти
Можливо, дасте просту відповідь на елементарне запитання:"Де знаходиться вугілля (чи інше), котрим торгує біржа? "

https://biz.censor.net/comments/locate/3461623/01921291-4fe3-70c2-ba94-5c2f88afe8d3
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14.12.2023 21:08 Відповісти
в павлограді ахметовське вугілля, но для даких лохів як ти воно з роттердаму
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14.12.2023 23:29 Відповісти
прохфесссоррр, викладаєш десь чи лауреат Шнобелівської премії?
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14.12.2023 23:40 Відповісти
павлоград пора перейменувати на Роттердам, лохи ахметова будуть довольні
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15.12.2023 21:31 Відповісти
лохи ахметова завжди довольні, їм достатньо про його фонд почути... А ти бовдур, пащеку відчинив, а там придуркуватість та обмеженість.
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17.12.2023 02:10 Відповісти
//лоху ахметова достатньо тільки почути фонд ахметова// - а якщо не достатньо, а якщо в долі як порошенко , вовк та інші які просунули схему роттердам
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17.12.2023 09:59 Відповісти
пищи чи стогни, якщо тобі просунули в роттердам. Задовбав вже придурок тупорилий.
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17.12.2023 10:32 Відповісти
хто більше тупорилий - ахметов який головний бенефіціар роттердаму чи вовк яки зараз в бігах, один сидить в підвалі на обісцяних мішках з роттердамівським баблом і жде поки залетить свинособача ракета яку від звав зі своїми лохами, а другий десь в Європі і тоже в обісцяному і пропердженому готелі як фірташ ще одина лошара безвилазна
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17.12.2023 10:51 Відповісти
Фигуранты давно уже должны были сидеть,а у них стадия расследовать или простить преступление.
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14.12.2023 20:44 Відповісти
Ажиотаж вокруг расследования дела «Роттердам+» позволил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игорю Коломойскому установить контроль над государственной компанией «Центрэнерго»

Бывший депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Лещенко заявил, что закрытие дела «Роттердам+» может обжаловать Игорь Коломойский, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B ферросплавные предприятия которого признаны потерпевшими по этому делу.
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14.12.2023 22:07 Відповісти
даже гандонище беня не смог ******** сколько ахметов, это не ажиотаж, это соревнование по воровству у олигархов
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14.12.2023 23:33 Відповісти
21 сентября 2022 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила апелляционные жалобы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Никопольского и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Запорожского заводов ферросплавов , принадлежащих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игорю Коломойскому

и окончательно подтвердила законность и обоснованность решения прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+
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14.12.2023 22:11 Відповісти
Хто може пояснити, чому після скасування формули Роттендам+ різко подорожчала єлектроєнергія для населення? Хто і який ..ідорас почав "покращення життя" для себе, своїх кумів і сватів? Чому ЗЕлебобіки і гундосіки заклеїли свої щілини нижче носа фекаліями із бенінского нужника???
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15.12.2023 11:24 Відповісти
https://glavcom.ua/news/dbr-vidkrilo-spravu-cherez-skasuvannya-formuli-rotterdam--665002.html
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15.12.2023 13:28 Відповісти

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