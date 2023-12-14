"Укргідроенерго" попередило про спрацювання водосховищ через активну роботу в останні тижні

Гідроелектростанції активно працюють, щоб забезпечити генерацію електроенергії у години пікового попиту, але це призводить до поступового спрацювання водосховищ.

Про це генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив під час телемарафону, повідомляє пресслужба компанії.

"В листопаді-грудні в енергосистемі було зафіксовано рекордно високий за цей опалювальний сезон рівень споживання. Гідроенергетика наразі покриває дефіцит потужності, проте на жаль, це призводить до спрацювання водосховищ. Тому ми закликаємо українців бути енергосвідомими та споживати електроенергію відповідально", – наголосив Сирота.

Він додав, що "Укргідроенерго" виконує покладені на компанію спеціальні зобовʼязання (ПСО) для покриття різниці в тарифі а електроенергію для населення і спрямувало на це 19,8 млрд грн за перші 10 місяців поточного року.

"Проте є і виклики. Понад 100 держкомпаній, які купують електроенергію на балансуючому ринку, не розраховуються за неї. На сьогодні це вже 30 млрд грн, з яких 8 млрд, недоотримує саме гідрогенерація. "Укргідроенерго" закликає такі компанії сплатити борги", – додав Сирота.

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Як повідомлялося, за даними "Укренерго", борги на балансуючому ринку електроенергії продовжують зростати, тому що 5,5 тис. споживачів не платять за електроенергію, але за рішенням уряду їх не можна відключати.

Загалом борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" станом на початок грудня сягнув 30,5 млрд грн, а сама вона винна виробникам електроенергії 18,2 млрд грн.