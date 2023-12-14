Нацбанк може зняти обмеження на репатріацію нових дивідендів

Національний банк України в рамках валютної лібералізації відпрацьовує можливість репатріації нових дивідендів, щоб стимулювати інвестиції в економіку.

Про це заступник голови НБУ Юрій Гелетій зявив під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Бізнес має інвестувати в Україну, і, відповідно, для бізнесу вкрай важливо отримувати дивіденди. Ми відпрацьовуємо питання щодо лібералізації нових дивідендів. Які важливі умови для цього рішення? Ми розуміємо кількісне питання цього рішення, тому виходитимемо з рівня міжнародних резервів, ритмічності міжнародної допомоги при ухваленні цього рішення", – сказав заступник голови Нацбанку.

Він зазначив, що Нацбанк також враховує параметри фінансової стабільності та інфляції, коли обговорює рішення щодо валютної лібералізації.

"Ми невдовзі перейдемо, я сподіваюся, до практичної реалізації другого етапу – це питання лібералізації щодо торговельного фінансування, а це виплати відсотків за кредитами для бізнесу. Це значні обсяги, тому щоб рухатися цими лібералізаційними заходами, нам необхідно мати належний обсяг резервів", – додав Гелетій.