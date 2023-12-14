"Укренерго" стало повноправним членом європейської мережі ENTSO-E

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" стало повноправним членом ENTSO-E – європейської мережі операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 операторів у 39 країнах Європи.

Відповідне рішення учасники ENTSO-E ухвалили сьогодні на Генеральній Асамблеї в Брюсселі, повідомив голова правління оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.

"З 1 січня 2024 року наша компанія матиме рівні права та обов’язки з операторами енергосистем європейських країн. "Укренерго" голосуватиме під час засідань вищих керівних органів ENTSO-E", – написав Кудрицький.

Він додав, що "Укренерго" матиме четверту за розміром кількість голосів серед операторів енергосистем ENTSO-E, а отже український оператор системи передачі впливатиме на стратегічний розвиток та правила функціонування загальноєвропейської енергетичної мережі.

"Набуття юридичного статусу повноправного члена в ENTSO-E – логічний наступний крок після підтвердження ENTSO-E відповідності української енергосистеми ключовим європейським технічним вимогам та переходу до постійної синхронної роботи з європейською мережею. Це не крапка – це лише початок нової ери в енергетиці України та Європи", – наголосив голова "Укренерго".

Він також повідомив, що першою ініціативою "Укренерго" на наступній генеральній асамблеї ENTSO-E стане створення загальноєвропейського пулу критичних матеріалів та обладнання для швидкого відновлення енергосистеми, на основі нашого досвіду протидії російському ракетно-дронового терору.

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Як повідомлялося, наприкінці листопада об'єднання операторів енергомереж континентальної Європи ЕNTSO-E визнало, що "Укренерго" виконало ключові технічні заходи, необхідні для постійної синхронізації української та європейської енергосистем. Таким чином, процес синхронізації енергосистем України та ЄС повністю завершено.

Нагадаємо, синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E) у тестовому режимі розпочалася 16 березня 2022 року, хоча попередньо вона планувалася на 2023 рік.