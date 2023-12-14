Американська інвесткомпанія SigmaBleyzer продає аграрний бізнес в Україні

Американська інвесткомпанія SigmaBleyzer Майкла Блейзера продає свій український агрохолдинг AgroGeneration компанії "Новаагро Україна" харківського бізнесмена Сергія Полумисного.

Відповідний дозвіл для завершення угоди Антимонопольний комітет (АМКУ) надав на засіданні 14 грудня, повідомляє Liga.net.

У межах угоди дочірня компанія інвестфонду Konkur Investments Limited продасть 56,9% акцій AgroGeneration за $4,5 млн. Покупець також має погасити $3,2 млн заборгованості агрохолдингу.

Зареєстрована у Франції компанія AgroGeneation з активами в Україні заснована у 2007 році і спеціалізується на виробництві зернових та олійних культур. 56,90% акцій AgroGeneration належать інвестиційному холдингу Konkur Investment Ltd, що знаходиться під управлінням SigmaBleyzer, 9,89% – Libyan Foreign Bank, решта 33,21% торгуються на біржі.

AgroGeneation обробляє 30 тисяч гектарів землі на Харківщині і зазнала значних збитків після початку повномасштабного вторгнення РФ, сама компанія оцінювала їх у 16,7 млн євро.

Читайте також: 17 спроба провалилася: У Києві зірвалася приватизація ресторану "Щекавиця"

У лютому представниця SigmaBleyzer Джессіка Блейзер в інтерв'ю Голосу Америки розповідала, що на початку повномасштабної війни половина полів компанії опинилася в окупації. Після звільнення цієї території на полях замість урожаю довелося збирати міни. Проте тоді вона заявляла, що компанія планує продовжувати інвестувати в Україну.

SigmaBleyzer займається інвестиціями в Україні, Румунії та Казахстані з середини 1990-х років. Серед найвідоміших проєктів компанії в Україні – провайдер "Воля-Кабель", контрольний пакет якого вона продала у 2007 році за $300 млн.