Компанія Ярославського втратила дозвіл на видобуток граніту на Рівненщині

Рівненський окружний адміністративний суд скасував спеціальний дозвіл на користування надрами для видобутку граніту, виданий у березні 2018 року ТОВ "Соснівський гранкар’єр" бізнесмена Олександра Ярославського.

Йдеться про спеціальний дозвіл на користування надрами граніту біля селища Клесів у Сарненському районі Рівненської області, повідомляє Liga.net.

Кар’єр має площу 20 га та оцінюється у 108 млн грн.

У червні 2016 року Державна комісія із запасів корисних копалин розглянула матеріали попередньої геолого-економічної оцінки родовища, подані підприємством, яке планувало це родовище освоювати.

Рівненська обласна рада в червні 2017 року погодила надання надр у користування ТОВ "Соснівський гранкар'єр", а Держгеонадр у березні 2018 року видали компанії спецдозвіл на користування надрами.

Однак прокурори встановили, що підприємство на час подання документів до комісії не було надрокористувачем, не мало спеціального дозволу на надрокористування, а тому не могло подавати документи для отримання протоколу апробації.

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"З огляду на це, протокол засідання колегії ДКЗ України, як і всі інші погоджувальні та дозвільні документи, прийняті на його основі, є незаконними та підлягали скасуванню у судовому порядку", – пояснила Рівненська обласна прокуратура.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції.