Нацбанк помітив відновлення темпів кредитування в усіх сегментах

Упродовж останніх п’яти місяців Національний банк України спостерігає відновлення темпів зростання кредитування в усіх сегментах – роздрібний, іпотечний і навіть корпоративний.

Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами Пишного, одним із своїх пріоритетів на наступний рік Нацбанк для себе визначив відновлення кредитування.

Банківська система пройшла перші два етапи оцінки стійкості, і регулятор бачить, що жодних неочікуваних новин для НБУ в оцінці стійкості банків немає. Критичної ситуації наразі не вбачається, а там де буде потреба в докапіталізації, Нацбанк проведе необхідну взаємодію з акціонерами – і рішення буде знайдено, зазначив Пишний.

"Ми вже бачимо протягом останніх п'яти місяців відновлення темпів зростання кредитування по усіх сегментах: роздрібний, іпотечний і навіть корпоративний сегмент. Тішить також і те, що зростають темпи кредитування не лише в рамках державних програм, а зростають кредитні апетити, зростає кредитний попит, який покривається банками за межами державної кредитної підтримки", – сказав Пишний.

Він додав, що опитування кредитних менеджерів банків свідчить про те, що вони сподіваються на зростання кредитних портфелів цього і наступного року щонайменще на 10%.

Пишний також нагадав, що в меморандумі з МВФ питання розробки Стратегії відновлення кредитування як комплексного документа є одним із зобов'язань, на якому регулятор планує сконцентрувати свою увагу вже найближчим часом.

"У Національному банку ця робота триває, наразі ми підготували розуміння і бачення, яке можемо обговорювати разом із колегами. Ми вбачаємо за доцільне широке обговорення Стратегії відновлення кредитування, як комплексного документа, із залученням і учасників ринку", – підкреслив очільник НБУ.

Раніше повідомлялося, що обсяг непрацюючих кредитів у жовті збільшився на 2,8 млрд грн, хоча у вересні та серпні він зменшувався.