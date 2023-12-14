Фінляндія знову повністю закриє кордон з Росією

Фінляндія знову закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією, два з яких відновили роботу у четвер, 14 грудня.

Про це оголосила очільниця МВС країни Марі Рантанен, повідомляє місцеве видання Yle.

Рантанен заявила, що уряд повністю закриє кордон із Росією.

Лише у четвер у відкриті пункти перетину кордону "Ваалімаа" та "Нійрала" прибули не менше 62 прохачів притулку. Принаймні деякі з них є громадянами Сомалі та Сирії, серед прибулих є чоловіки та жінки.

Водночас у Росії неподалік кордону з Фінляндією помічають групи мігрантів на машинах, які прямували до кордону з російської сторони.

Читайте також: Фінські компанії підозрюють у незаконних поставках 3500 дронів до РФ

Як повідомлялося, раніше уряд Фінляндії ухвалив рішення відкрити з 14 грудня до 14 січня два пункти пропуску на кордоні з Росією – "Ваалімаа" та "Нійрала".

Нагадаємо, уряд Фінляндії ухвалив рішення повністю закрити кордон із Росією з 30 листопада. Таким чином Фінляндія хотіла взяти під контроль спроби гібридного впливу Росії, яка пропускає через свої прикордонні пункти нелегальних мігрантів без належних документів.

Останні два тижні фінсько-російський кордон перетинали лише вантажні потяги.