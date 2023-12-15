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У Telegram з’явилася програма для зміни голосу

telegram

У мессенджері Telegram з’явилася програма для зміни голосу та звукової дошки Voicemod.

Як пише The Verge, нова функція – VMgram – відсьогодні доступна для Android (згодом буде достуна для iOS).

Оновлення дозволяє вибирати різноманітні голоси на основі штучного інтелекту, щоб трансформувати голосові дзвінки в Telegram.

У VMgram також є можливість використовувати звукову панель Voicemod для відповідей звуковими кліпами прямо в чатах Telegram.

Зазначається, що Voicemod не є новинкою в світі зміни голосу. Він уже доступний для операційних систем Windows і macOS та широко використовується стримерами й користувачами Discord.

Раніше повідомлялося, що в месенджері Telegram впровадили функцію Stories для всіх користувачів, а не лише для тих, хто має платну підписку.

Автор: 

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