У Telegram з’явилася програма для зміни голосу

У мессенджері Telegram з’явилася програма для зміни голосу та звукової дошки Voicemod.

Як пише The Verge, нова функція – VMgram – відсьогодні доступна для Android (згодом буде достуна для iOS).

Оновлення дозволяє вибирати різноманітні голоси на основі штучного інтелекту, щоб трансформувати голосові дзвінки в Telegram.

У VMgram також є можливість використовувати звукову панель Voicemod для відповідей звуковими кліпами прямо в чатах Telegram.

Зазначається, що Voicemod не є новинкою в світі зміни голосу. Він уже доступний для операційних систем Windows і macOS та широко використовується стримерами й користувачами Discord.

Раніше повідомлялося, що в месенджері Telegram впровадили функцію Stories для всіх користувачів, а не лише для тих, хто має платну підписку.