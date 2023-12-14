Влада Білої Церкви замовила фірмі колишнього "регіонала" пам’ятник борцям за волю України за 7 мільйонів

Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міськради Київської області 24 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ "Білоцерківрозоптторг" реконструкцію площі за 7,19 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до середини 2024 року в Білій Церкві реконструюють площу по вулиці Героїв Небесної Сотні зі спорудженням пам’ятника на честь борців за волю та незалежність України. Зокрема, встановлять п’єдестал, скульптурну композицію "Воїни світла" та інтерактивний інформаційний стенд, облаштують вуличне освітлення та виконають благоустрій території.

У підсумковій відомості ресурсів 1,94 млн грн припадає на декоративні панелі товщиною 3 мм із кортенівської сталі з панкретуванням, тобто умисним прискоренням корозії. Це специфічний товар, ціни на який не можна знайти у вільному доступі.

Водночас ціни на низку інших товарів у кошторисі завищені. Так, світильники LED IP 68 врахували по 7 560 грн за одиницю. Магазин "Brille" продає світлодіодні світильники з такими параметрами потужністю 1-3 Вт по 1 650-2 190 грн. "Епіцентр" продає ґрунтовий світильник LED Brille IP68 потужністю 3 Вт по 1 650 грн, що на 78% дешевше.

Зенітні прожектори 60W LED 10R у кошторисі врахували по 48 600 грн за штуку. Компанія "BIG" продає такі прожектори по 31 500 грн, що на 35% дешевше. Компанія "ProShow" та магазин "Hitonline" пропонують такі прожектори по 38 250 грн, що на 21% дешевше.

Фірма-переможець тендеру отримала цей підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов.

Департамент ЖКГ очолює Ольга Іванова, а уповноваженою особою є Валерій Горобченко.

Директором "Білоцерківрозоптторг" є Сергій Іванович Павленко, а засновником – Іван Феодосійович Павленко. Останній колись був членом виконкому Білої Церкви та членом "Партії регіонів". Раніше до переліку засновників фірми також входила Любов Миколаївна Терещенкова, яка була головою первинної організації "Партії регіонів" у Білій Церкві.

Із 2016 року фірма виграла тендерів на 387 млн грн, найбільше – в нинішнього замовника.