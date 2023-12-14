Нацбанк представив монету, присвячену українським залізничникам. ФОТО

У день 32 річниці зі створення "Укрзалізниці", 14 грудня 2023 року, відбулася презентація нової пам’ятної монети "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!".

"Ця монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких заслужено називають "залізними" людьми та які за час повномасштабної війни вкотре довели свою професійність і відданість своїй Батьківщині", – сказано в повідомленні Національного банку України.

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 грн. Її виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм. Гурт монети – рифлений. Тираж – до 50 тис. штук.

На аверсі пам’ятної монети розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій.

На її реверсі – потяг з логотипом "Укрзалізниці", що мчить крізь гострі вістря. Мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Запорізької та Херсонської областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Навздогін і напереріз потягу танки агресора намагалися зупинити евакуацію мирного населення.

Дизайн монети створили художники мистецької групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Придбати пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!" можна буде з 20 грудня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 25 тис. пам'ятних монет, із них у перший день продажу будуть доступні 10 тис.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", "Приватбанк") в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.