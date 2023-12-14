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Парламент Болгарії схвалив допомогу Україні

болгарія

Народні збори Болгарії ратифікували угоду з Європейською Комісією про надання Україні мікрофінансової допомоги в розмірі 3,6 млрд євро, що стало другим етапом запланованої допомоги.

Як пише Novinite, за ратифікацію проголосувало 116 депутатів, 48 проголосували проти, 6 утрималися.

Угода передбачає надання Болгарією гарантій на суму 16,65 млн євро.

Допомога спрямована на посилення підтримки України в умовах поточних викликів.

Раніше повідомлялося, що президент Болгарії Румен Радєв наклав вето і повернув на нове обговорення до парламенту країни закон про ратифікацію угоди про передачу броньованої техніки Україні, однак парламент вето подолав.

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Болгарія (252) допомога (1531) фінансування (2023)


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