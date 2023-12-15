Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній

Національний банк України оштрафував три фінансові компанії та два ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за дев’ять місяців/третій квартал 2023 року та на шість фінансових компаній – за несвоєчасне надання відповіді на вимогу регулятора.

Як ідеться в повідомленні НБУ, штрафи накладено на:

ТОВ "Фінанс Еліт Компані "(ЄДРПОУ 42746155);

ТОВ "Аванте Фінанс" (ЄДРПОУ 43702061);

ТОВ "ФК "Лемурія" (ЄДРПОУ 43275848);

ПТ "Ломбард Преміум" Велічко Олександр Вікторовиі та Компанія" (ЄДРПОУ 36921414);

ПТ "Ломбард "Фінансовий маркет" (Приватне підприємство "Асмал" і компанія) (ЄДРПОУ 41864510);

ТОВ "Фінансова компанія "Атлана" (ЄДРПОУ 42714783);

ТОВ "Фінансова компанія "Фалькон" (ЄДРПОУ 42114342);

ТОВ "Фінпром Маркет" (ЄДРПОУ 43311346);

ТОВ "Фінансова компанія "Фрейзер" (ЄДРПОУ 42013017);

ТОВ "Фінансова компанія "Шияна" (ЄДРПОУ 43072817);

ТОВ "Фінансова компанія "Авіла Фінанс" (ЄДРПОУ 43646510).

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 13 грудня 2023 року та набирають чинності з 14 грудня 2023 року.