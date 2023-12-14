Київрада затвердила бюджет столиці – доходи наступного року перевищать 72 мільярди

Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік з доходами у сумі понад 72,6 млрд грн та видатками на понад 85,3 млрд грн.

Відповідне рішення підтримали 80 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Найбільше доходів заплановано отримати від податку на доходи фізичних осіб (32 млрд грн), податку на прибуток підприємств (7,5 млрд грн), місцевих податків (16,8 млрд грн) та продажу землі (2,8 млрд грн).

Основним напрямом видатків буде сфера освіти – на неї виділили понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету.

На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста. На житлово-комунальне господарство – 8,2 млрд грн, соціальний захист – 7,8 млрд грн, охорону здоров’я – близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво – 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт – 1,5 млрд грн.

Окрім того, передбачено виділити 1 млрд грн за рахунок вільного залишку на виконання міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки.

Депутати Київради також ухвалили Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки. У 2024 році за цією програмою передбачено 13,3 млрд грн на капітальні видатки, із них на будівництво та реконструкцію – 6,6 млрд грн, на капітальний ремонт – 6,7 млрд грн.

Найбільше коштів – 5,2 млрд – спрямовується на об’єкти галузі житлово-комунального господарства. На транспорт, транспортну інфраструктуру та дорожнє господарство передбачено спрямувати 3,4 млрд грн, на освітню галузь – 3,2 млрд грн, на об’єкти охорони здоров’я – 953 млн грн. На капітальні видатки галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" планується спрямувати 279,3 млн грн.

Як повідомлялося, у першій версії бюджету Києва на 2024 рік доходи планувалися у сумі 68,85 млрд грн, а видатковою – у 82,32 млрд грн.

Нагадаємо, доходи бюджету Києва на 2023 рік заплановані у сумі понад 66,3 млрд грн, видатки – 65,6 млрд грн.