Міноборони з вересня виграло арбітражів на більш ніж 900 мільйонів

За 100 днів роботи нової команди, від вересня 2023 року, Міністерство оборони України виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 млн грн.

Як ідеться в повідомленні Міноборони, спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару.

Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників $6,93 млн та 16,47 млн євро.

Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України.

Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму $33,16 млн. Підготовка цих позовів здійснювалась Мін’юстом спільно з Юридичною службою Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 6 вересня 2023 року Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.