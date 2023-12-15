Фонд підтримки енергетики України вже зібрав більше 400 мільйонів євро

Створений при Енергетичному співтоваристві Фонд енергетичної підтримки України вже акумулював понад 400 млн євро.

Про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський під час пресконференції у Відні за результатами Ради міністрів Енергетичного співтовариства, передає Укрінформ.

"На прохання та за підтримки Європейської Комісії Секретаріат розпочав низку заходів та дій, спрямованих на підтримку України та українського енергетичного сектору в умовах воєнних дій. Найвідомішим із них є Фонд Енергетичного співтовариства, створений на прохання комісара Сімсон (єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, – ред.) та у співпраці з міністром Галущенком (міністром енергетики України Германом Галущенком, – ред.). Фонд уже зібрав понад 400 млн євро у вигляді оголошених внесків", – прокоментував Лорковський ситуацію з наповненням Фонду енергетичної підтримки України.

Він висловив вдячність донорам, зокрема Європейському Союзу, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, США, Бельгії, Данії, Австрії, а також приватним компаніям, які ухвалили рішення зробити внесок у цей фонд.

"Фонд управляється Секретаріатом, і ми дуже швидко просуваємося з процесами закупівель. Тож у тісній співпраці з міністерством енергетики України ми приймаємо рішення про те, для якого конкретного обладнання, для якої компанії слід розпочати процес закупівлі. І ці процеси просуваються дуже швидко, щоб якнайшвидше доставити обладнання в український сектор", – зазначив Лорковський.

Він додав, що іншим інструментом, розробленим секретаріатом, є допомога Україні у вигляді негрошових пожертв, які надаються приватними компаніями з Європейського Союзу.

"І ми створили разом з Європейською Комісією систему доставки негрошових пожертв обладнання, наданого компаніями ЄС, в Україну", – сказав він.

За його словами, ця система є безкоштовною для компаній Євросоюзу.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Раніше повідомлялося, що внески донорів до Фонду підтримки енергетики перевищили 322 млн євро.