Єврорада підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.

"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови. Європейська рада надала Грузії статус кандидата. І ЄС почне переговори з Боснією та Герцеговиною, щойно буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства, і запросив Комісію подати звіт до березня з метою прийняття такого рішення", – написав Мішель у X.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною та Молдовою переговори про вступ до блоку.

До того президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала "майже" всі вимоги, висунуті ЄС для початку переговорів про вступ.