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Новини
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Єврорада підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

єс,євросоюз

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.

"Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови. Європейська рада надала Грузії статус кандидата. І ЄС почне переговори з Боснією та Герцеговиною, щойно буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства, і запросив Комісію подати звіт до березня з метою прийняття такого рішення", – написав Мішель у X.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною та Молдовою переговори про вступ до блоку.

До того президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала "майже" всі вимоги, висунуті ЄС для початку переговорів про вступ.

Автор: 

членство в ЄС (63) Євросоюз (5094)


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Ну, підтримала , те й що з цього? Ці ЗЕбабуїни вперто тягнуть Україну до КАТАСТРОФИ ... он який задоволений був Путін на сьогоденній зустрічі зі своїми холопами. Все ДУЖЕ ПОГАНО - під Авдіївкою і на інших фронтах БІДА ( ОРДА тотально наступає ) , гроші в бюджеті на соцвиплати , бюджетникам та військовим закінчуються ( дефіцит бюджету 40% ); ОРДА поклала Київстар з ще невизначеними наслідками; ВПК майже не працює ; ракетні обстріли тривають і швидше за все посилюватимуться; люди продовжують виїжджати з країни ... а Війсковий Вождь займається ЗЕтуризмом! ЯКА НЕАДЕКВАТНІСТЬ!
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14.12.2023 22:00 Відповісти
ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗЕЛЕНСЬКОГО і Орбана

лідери ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою, щодо вступу до Євросоюзу

Зеленський вилетів у Франкфурт (Німеччина), де на орендованій яхті, під посиленою охороною, зустрічається з Бакановим.
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15.12.2023 01:27 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський 14 грудня прибув до Німеччини з неоголошеним візитом, повідомила поліція Франкфурта в мережі X.
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15.12.2023 01:32 Відповісти
Зеленський «має зустрічі в районі Рейн-Майн» - речник поліції Франкфурта

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-nimechchyna/32730889.html
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15.12.2023 01:33 Відповісти
Возмущает, что дали Грузии кандидатство. С какой стати? Они помогали рашке обходить санкции, возможно и сейчас помогают. Нам не помогли ни копейкой, хотя бы какой-то гуманитаркой для раненых, а теперь на нашей крови хотят въехать в ЕС. Правда население Грузии как-бы за нас, но на деле этого нет.
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15.12.2023 09:54 Відповісти

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