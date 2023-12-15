Світовий банк виділив Україні ще $1,3 мільярда

Світовий банк оголосив про виділення $1,34 млрд додаткової фінансової допомоги для забезпечення критично важливих державних послуг на національному та регіональному рівнях в Україні.

Як ідеться в повідомленні Світового банку, цей пакет фінансування в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE)" передбачає подальшу підтримку виплати пенсій людям похилого віку, грантову підтримку внутрішньо переміщених осіб, виплату заробітної плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій.

Пакет фінансування складається з позики Світового банку в розмірі $1,086 млрд, підкріпленої кредитними коштами Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується урядом Японії.

Також пакет включає грант у розмірі $190 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), грант у розмірі $20 млн від уряду Швейцарії та грант у розмірі $50 млн від уряду США.

Кошти будуть перераховані Уряду України після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження прийнятних витрат.

Проєкт PEACE є невід'ємною частиною пакету міжнародної підтримки для України, спрямованої на задоволення її фінансових потреб у 2024 році. Інші вже діючі проєкти включають екстрене фінансування у галузях охорони здоров'я, транспорту, енергетики, відновлення житла та сільського господарства. Мобілізований пакет допомоги партнерів має гнучкий дизайн швидкого розподілу коштів, які можуть бути масштабовані за потреби, коли стане доступним додаткове фінансування.

Разом із схваленим пакетом допомоги Світовий банк вже мобілізував понад $39 млрд екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов'язаннями та гарантіями донорів таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Індонезія, Литва, Латвія, Бельгія та Республіка Корея.

На початку грудня повідомлялося, що Україна та Світовий банк підписали угоду щодо започаткування нового проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)", покликаного забезпечити фінансування 29 видів соціальних виплат.