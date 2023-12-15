Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": НАБУ скерувало справу до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора з правових питань ДП "Антонов" та колишнього директора адвокатського об’єднання, яких викрито на розтраті та пособництві в розтраті понад 18 млн грн коштів держпідприємства, а також складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Як ідеться в повідомленні САП, у межах слідства встановлено, що в липні 2018 року адвокатське об'єднання в рамках договору про надання юридичних послуг зобов’язалося надати послуги ДП "Антонов" по стягненню заборгованості з АТ "Брокбізнесбанк" за депозитним договором, загальний обсяг якої складав понад 347 млн грн.

У грудні 2018 року до ДП "Антонов" від АТ "Брокбізнесбанк" в якості часткового стягнення заборгованості передано нежитлову будівлю в Києві вартістю понад 120 млн грн.

Відповідно до укладеного договору та додаткової угоди до нього, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги мала становити 5% від вартості переданого, проте не реалізованого майна.

Однак директор із правових питань ДП "Антонов", перебуваючи в змові та за пособництва директора адвокатського об'єднання, погодив оплату наданих адвокатським об’єднанням послуг у безпідставно завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата у близько 7 млн грн).

У травні 2021 року нежитлову будівлю передано до сфери управління однієї з держустанов за ринковою вартістю понад 212 млн грн. Натомість на вказану суму були списані боргові зобов'язання ДП "Антонов" перед державою.

У подальшому, директор із правових питань ДП "Антонов" за пособництва директора адвокатського об'єднання безпідставно прийняв виконання юридичних послуг та надав дозвіл на додаткове перерахування грошових коштів державного підприємства на користь юридичної фірми нібито за виконання договору про надання юридичних послуг внаслідок передачі до сфери управління однієї з державних установ будівлі за ринковою вартістю понад 212 млн грн.

Указані дії осіб призвели до повторної розтрати матеріальних ресурсів ДП "Антонов" на суму понад 11 млн грн.

При цьому адвокатське об'єднання до передачі будівлі від ДП "Антонов" до іншої державної установи та списання боргових зобов'язань ДП "Антонов" перед державою жодного відношення не мало, а вказане питання взагалі не охоплювалося договором про надання юридичних послуг.

У підсумку злочинні дії осіб призвели до завдання держпідприємству понад 18 млн грн збитків.

На сьогодні дії колишнього посадовця ДП "Антонов" кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ексдиректора адвокатського обєднання – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.