Кількість касових апаратів за два місяці виросла на 41%, – Гетманцев
У жовтні-листопаді поточного року кількість реєстраторів розрахункових операцій (РРО) зросла до 383,1 тис., що на 41,1% більше у порівнянні з січнем-вереснем 2023 року.
Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"З 1 серпня 2023 закон про РРО набрав чинності, а з 1 жовтня 2023 передбачена відповідальність для порушників вимог. Які маємо результати? У жовтні-листопаді поточного року кількість реєстраторів зросла до 383,1 тисячі – на 41,1%, порівняно з січнем-вереснем 2023. Середньомісячна кількість чеків у жовтні-листопаді сягнула позначки у 22,8 млн штук, що на 18,7% більше, ніж у січні-вересні 2023 року", – повідомив Гетманцев.
Він зазначив, що процес повної фіскалізації торгівлі завершився.
Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба стала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.
РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.
На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.
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