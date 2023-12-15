Наслідки атаки на "Київстар": Лікарів зобов’язали друкувати електронні рецепти на папері

Міністерство охорони здоров’я тимчасово зобов’язало лікарів роздруковувати інформаційні довідки при оформленні електронного рецепта.

Як повідомили у пресслужбі міністерства, це стосуватиметься абонентів усіх мобільних операторів.

У міністерстві пояснили, що через збої в роботі "Київстару" багато українців втратили зв’язок і не можуть отримати смс із номером е-рецепта на препарати за програмою реімбурсації, на наркотичні ліки, вартість яких відшкодовується коштом місцевих бюджетів, та на ліки, які пацієнт купує за власні кошти.

Тому на період відновлення звʼязку в електронну систему у сфері охорони здоров'я внесли зміни щодо формування електронного рецепта, які дозволять пацієнту отримувати номер та код е-рецепта навіть за відсутності звʼязку.

"Для отримання нових рецептів з 15 грудня 2023 року лікар обовʼязково має надрукувати вам паперову інформаційну довідку або передати її в електронному вигляді. Така інформаційна довідка міститиме і номер рецепта, і код його погашення, який необхідно надати працівнику аптеки", – повідомили у МОЗ.

При цьому сповіщення із номером та кодом рецепта припинять надсилати пацієнтам усіх операторів мобільного звʼязку. Натомість відтепер інформаційна довідка буде містити код погашення, який потрібен для відпуску ліків фармацевтом в аптеці.

Якщо рецепт було виписано до 14 грудня включно, проте пацієнт іще не отримав смс, він може повторно звернутися до лікаря, а лікар згенерує нову інформаційну довідку, яка міститиме необхідні дані.

У МОЗ уточнили, що це стосується усіх програм, за якими призначаються ліки за е-рецептом, – як за програмою реімбурсації, так і за власні кошти пацієнта.

"Ці зміни – тимчасові та вжиті на період кризи, до того ж вони стосуються користувачів усіх мобільних операторів. Після повноцінного відновлення звʼязку серед усіх абонентів мобільного оператора смс-інформування пацієнтів про номер та код погашення е-рецепта буде відновлено", – пообіцяли у міністерстві.