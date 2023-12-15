Товарообіг роздрібної торгівлі зріс на 11,6%, – Держстат

Оборот роздрібної торгівлі України в січні-вересні 2023 року в порівняльних цінах збільшився на 11,6% до аналогічного періоду 2022 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у вересні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до вересня минулого року на 19,4%, що менше за показник у серпні, коли він становив 23,8%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юрособ) за дев'ять місяців 2023 року збільшився у порівняльних цінах по відношенню до аналогічного періоду 2022 року на 8,3%.

У тому числі у вересні 2023 року зростання склало 14,9% порівняно з 19,3% у серпні.

За даними Держстату, у номінальному вираженні оборот роздрібної торгівлі України у січні-вересні 2023 року становив 1,29 трлн грн, а підприємств роздрібної торгівлі – 869,9 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що оборот роздрібної торгівлі України у січні-червні 2023 року у порівняльних цінах збільшився по відношенню до аналогічного періоду 2022 року на 7,3%.