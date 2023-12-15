Росію виключили з міжнародної Дунайської комісії

Дунайська комісія вирішила виключити Росію через її удари ракетами та безпілотниками по Нижньому Дунаю.

"Після того, як у листопаді Росія не була обрана до Міжнародного суду ООН, виконавчих рад Міжнародної морської організації, ЮНЕСКО та Організації із заборони хімічної зброї, Росія зазнала чергової дипломатичної поразки в Дунайській комісії, одній із найстаріших міжнародних організацій у світі". – повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Так, Дунайська комісія вчора, 14 грудня, на своїй 100 ювілейній сесії під головуванням України вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю.

Кулеба повідомив, що Росія має покинути Комісю до 29 лютого 2024 року, інакше члени Комісії більше не визнаватимуть своїх зобов'язань перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.

"Це рішення є належною відповіддю на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї. Воно також базується на попередньому рішенні Комісії, ухваленому 17 березня 2022 року, про відхилення повноважень росіян, заборону росіянам брати участь у всіх засіданнях і звільнення росіян із Секретаріату", – зазначив Кулеба.

У червні повідомлялося, що Дунайська комісія на черговій сесії створила Підготовчий комітет Дипломатичної конференції з режиму навігації на Дунаї у складі виключно придунайських держав, без російських представників.