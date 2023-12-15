Україна розірве угоду з Білоруссю про взаємний захист інвестицій

Кабінет міністрів України на засіданні 15 грудня схвалив проєкт закону "Про припинення дії угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій".

"Законопроєктом пропонується припинити дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про сприяння та взаємний захист інвестицій, вчиненої 14 грудня 1995 року в Києві та ратифікованої законом України від 6 грудня 1996 року №576/96-ВР", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У листопаді повідомлялося, що Кабінет міністрів зупинив дію угоди про співробітництво у боротьбі зі злочинами у сфері економіки в частині відносин з урядами РФ та Республіки Білорусь.

До того Кабінет міністрів України зупинив співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках угоди СНД щодо боротьби зі злочинністю.