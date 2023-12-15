Агрохолдинг Косюка готовий достроково викупити свої євробонди за 95% номіналу

Агрохолдинг "МХП", який викупив у листопаді 30,2% випуску єврооблігацій із погашенням 10 травня 2024 року за ціною 85% від номіналу, запропонував власникам решти єврооблігацій на $349,2 млн викупити їх за ціною 95% від номіналу.

Як повідомлялося, "МХП" домовився про залучення кредитів на загальну суму $480 млн від Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Корпорації міжнародного фінансування США (DFC). Ці кошти компанія планувала витратити на рефінансування боргу і підтримку поточної діяльності.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

Прийом заявок на викуп облігацій за вказаною ціною завершиться 4 січня о 17:00 за Нью-Йорком, після чого до 19 січня ціна буде знижена до 85% від номіналу, а розрахунки очікуються 23 січня або близько до цієї дати.

"МХП" зазначає, що для дострокового викупу євробондів планує використати надане їй великими міжнародними фінансовими інституціями розвитку (МФІ) фінансування, а також наявні грошові ресурси компанії.

Щодо ціни "МХП" зазначив, що після завершення першого тендера, який було оголошено 25 вересня і завершено 10 листопада, ринкова ціна її облігацій істотно зросла, і вони постійно торгуються за ціною вище 90% від номіналу.

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МХП наприкінці вересня зробив пропозицію про достроковий викуп своїх єврооблігацій на $500 млн із погашенням 10 травня 2024 року за ціною 85% від номіналу. За підсумками пропозиції МХП домовився про викуп облігацій на $150,8 млн.

За даними Франкфуртської фондової біржі, оголошення про викуп призвело до зростання котирувань євробондів МХП з купоном 7,75% та погашенням у 2024 році з 67,96% номіналу до 83,37% від номіналу, після чого їхня ціна досягла 92,7% номіналу 26 жовтня. Відстрочка розрахунків за тендером призвела до зниження котирувань до 88,03% номіналу, проте наразі вони відновилися до 91,5% від номіналу.

У піврічному звіті "МХП" вказував, що станом на 30 червня 2023 року його вільні кошти становили $502 млн, з яких $277 млн знаходилися у дочірніх компаній групи за межами України. Проте агрохолдинг уточнив, що згідно з правилами репатріації, встановленими Нацбанком України, експортний виторг має бути репатрійований в Україну протягом шести місяців, що обмежує здатність МХП використовувати ці кошти для погашення заборгованості. Тому МХП закликав власників облігацій погодитися на викуп, оскільки компанія не може гарантувати, що ця ліквідність буде збережена і облігації будуть погашені у строк.

МХП за перше півріччя 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі $67 млн у порівнянні зі збитком $89 млн у першому півріччі 2022 року, а його виручка зросла на 35% – до $1,56 млрд.

2022 рік компанія завершила із чистими збитками у розмірі $231 млн порівняно з $393 млн чистого прибутку роком раніше.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.