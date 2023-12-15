В українського горілчаного магната Черняка забирають активи в Росії

У Росії активи виробника горілки "Хортиця" хочуть передати в управління Росмайна.

Про це російському виданню "Ведомости" розповіли два джерела, які знайомі з перебігом обговорення ініціативи, передає LIGA.net.

Як повідомляється, Мінфін Росії готує "проєкт змін", що передбачає запровадження тимчасового управління щодо російських активів міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits. За словами джерел, питання перебуває на опрацюванні.

Ідеться про дев'ять юридичних осіб, які можуть входити до холдингу Global Spirits. Серед них – дистриб'ютор "Стандарт якості" (колишня назва – ТД "Мегаполіс"), група "Традиции успеха", якій належать заводи "Русский Север" та "Источник и К", що випускають горілку "Хорта", Феодосійський завод коньяків та вин, Кримський винний будинок тощо.

3 липня 2023 року МВС Росії оголосило в розшук українського підприємця, голову міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits та засновника лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" Євгена Черняка. Його заочно звинуватили у фінансуванні тероризму за переказ грошей на потреби Збройним Силам України на суму понад 500 млн руб. (близько $5,5 млн). Йому в Росії загрожує до 15 років позбавлення волі.

До холдингу Global Spirits, яким володіє Євген Черняк, входять, зокрема, бренди горілки "Хортиця", "Мороша" та "Первак". У Росії їх випускали на заводах "Русский Север" та "Источник", але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits.

До війни "Хортиця" й "Мороша" були найпопулярнішими горілчаними брендами в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну холдинг відкликав ліцензії на виробництво та розповсюдження своєї продукції в Росії.