Німецький виробник безпілотників відкриє дослідницький центр в Україні
Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems створює окремий R&D-центр в Україні та планує наймати фахівців.
Про це Country Chief Operational Officer компанії Олександр Бережний розповів галузевому виданню DOU.
Він уточнив, що R&D-підрозділ працюватиме на базі центру Центр із сервісу, підтримки, навчання та логістики (SSTLC), який компанія відкрила в Україні навесні. У ньому готують операторів дронів "Vector", також Центр став новою локацією для ремонту й закупівлі запасних частин.
За словами Бережного, значна частина роботи українського Центру SSTLC ще з квітня є дотичною до R&D, тож компанія прийняла рішення про створення окремого відділу для розробок і досліджень.
"Український R&D-підрозділ зростатиме, він поєднуватиме software і hardware інженерію. Яких саме фахівців ми шукатимемо, поки не можу сказати, – це питання опрацьовується... Із безпекових міркувань я не можу повідомити, де саме географічно буде R&D-підрозділ, але він працюватиме на базі Центру SSTLC", – розповів Бережний.
Він уточнив, що у 2024 році в Україні вироблятимуть запасні частини для дронів "Vector", а на 2025-й планують вже повну збірку цих БпЛА.
"Щоб реалізувати ці плани, ми орендували приміщення площею кілька тисяч квадратних метрів для нашої команди з виробництва, досліджень і розробок. Плануємо, що над цим проєктом працюватимуть орієнтовно 40 фахівців", – зазначив Бережний.
Він додав, що компанія також розширюватиме свою українську команду інженерів із програмного й апаратного забезпечення.
При цьому влітку у Quantum-Systems стверджували, що не планують відкривати в Україні нові офіси, представництва чи R&D-центри.
Quantum-Systems виробляє БпЛА "Vector", який може злітати й приземлятися вертикально, має двигун із низьким рівнем шуму і зашифрований IP-зв’язок, який передає відеопотік. Компанія співпрацює з Міністерством оборони України: на потреби ЗСУ вже передали сотні таких дронів.
У Мінцифри повідомили, що німецька компанія відгукнулася на заклик уряду організувати виробництво в Україні, також Quantum-Systems стала резидентом "Дія City".
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