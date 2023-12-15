Голова російського центробанку попередила про ризик "перегріву" економіки Росії

Рада директорів Банку Росії підняла ключову ставку з 15 до 16% річних.

Це підвищення стало п'ятим поспіль, передає РБК.

"Поточний інфляційний тиск залишається високим. За підсумками 2023 року річна інфляція очікується поблизу верхньої межі прогнозного діапазону 7-7,5%. При цьому зростання ВВП у 2023 році, за оцінкою Банку Росії, буде вищим за жовтневий прогноз і перевищить 3%", – зазначається у коментарі російського центробанку.

Його голова Ельвіра Набіулліна пояснила, що економіка Росії не встигає за попитом, тому без підвищення ключової ставки міг виникнути ефект "перегрітого автомобіля".

"Трудові ресурси, поряд з наявними технологіями і потужностями, визначають об'єктивні можливості економіки, які задають її потенціал. Висока і стійка інфляція говорить про те, що економіка відхилилася від цього потенціалу і не встигає за зростаючим попитом. І якби ми заплющили очі на високу інфляцію і не посилювали грошово-кредитну політику, економіці це тільки зашкодило б", – сказала Набіулліна.

Вона порівняла економіку з автомобілем: "Якщо намагатися їхати швидше, ніж задано конструкцією автомобіля, щосили тиснути на газ, то двигун рано чи пізно перегріється, далеко ми не поїдемо. Їхати, можливо, будемо швидко, але не довго".

Набіулліна додала, що в "умовах перегріву економіки" створення кожної додаткової одиниці товару буде все складнішим та дорожчим.

"Спроба зростати швидше за потенціал за рахунок м'якої грошово-кредитної політики виллється в зростання цін, яке все більше з'їдатиме заощадження та зростання зарплат. Через війну реального зростання добробуту суспільства ми отримаємо. Саме цього ми хочемо уникнути, забезпечуючи повернення інфляції до мети, а економіки – на траєкторію збалансованого сталого зростання", – підсумувала голова російського центробанку.

Як повідомлялося, напередодні правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15% річних.