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Новини
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Голова російського центробанку попередила про ризик "перегріву" економіки Росії

набиуллина

Рада директорів Банку Росії підняла ключову ставку з 15 до 16% річних.

Це підвищення стало п'ятим поспіль, передає РБК.

"Поточний інфляційний тиск залишається високим. За підсумками 2023 року річна інфляція очікується поблизу верхньої межі прогнозного діапазону 7-7,5%. При цьому зростання ВВП у 2023 році, за оцінкою Банку Росії, буде вищим за жовтневий прогноз і перевищить 3%", – зазначається у коментарі російського центробанку.

Його голова Ельвіра Набіулліна пояснила, що економіка Росії не встигає за попитом, тому без підвищення ключової ставки міг виникнути ефект "перегрітого автомобіля".

"Трудові ресурси, поряд з наявними технологіями і потужностями, визначають об'єктивні можливості економіки, які задають її потенціал. Висока і стійка інфляція говорить про те, що економіка відхилилася від цього потенціалу і не встигає за зростаючим попитом. І якби ми заплющили очі на високу інфляцію і не посилювали грошово-кредитну політику, економіці це тільки зашкодило б", – сказала Набіулліна.

Вона порівняла економіку з автомобілем: "Якщо намагатися їхати швидше, ніж задано конструкцією автомобіля, щосили тиснути на газ, то двигун рано чи пізно перегріється, далеко ми не поїдемо. Їхати, можливо, будемо швидко, але не довго".

Набіулліна додала, що в "умовах перегріву економіки" створення кожної додаткової одиниці товару буде все складнішим та дорожчим.

"Спроба зростати швидше за потенціал за рахунок м'якої грошово-кредитної політики виллється в зростання цін, яке все більше з'їдатиме заощадження та зростання зарплат. Через війну реального зростання добробуту суспільства ми отримаємо. Саме цього ми хочемо уникнути, забезпечуючи повернення інфляції до мети, а економіки – на траєкторію збалансованого сталого зростання", – підсумувала голова російського центробанку.

Як повідомлялося, напередодні правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16% до 15% річних.

Автор: 

росія (14164) облікова ставка (347) Набіулліна Ельвіра (28)


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Топ коментарі
+17
Ждем, надеемся, верим. Яйцами не отделаетесь...
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15.12.2023 15:36
+16
Одним словом, "отрицательный рост"
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15.12.2023 15:38
+13
Ельвіра Набіулліна геній фінансів..., на жаль, вона на темній стороні...
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15.12.2023 15:41
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Ждем, надеемся, верим. Яйцами не отделаетесь...
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15.12.2023 15:36 Відповісти
Одним словом, "отрицательный рост"
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15.12.2023 15:38 Відповісти
Ельвіра Набіулліна геній фінансів..., на жаль, вона на темній стороні...
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15.12.2023 15:41 Відповісти
Просто кацапська шльондра
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15.12.2023 16:17 Відповісти
коли капає від продажу нафти майже лярд зелені в день, то тут не потрібно бути ніяким генієм фінансів. Достатньо просто робити свою роботу, яку роблять звичайні фінансисти.
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15.12.2023 16:44 Відповісти
бо це її робота. геніальністю це називати якось недоречно.
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15.12.2023 16:58 Відповісти
про какие другие страны? )
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15.12.2023 17:09 Відповісти
Кацап, ты шото раздухарился! В странах ЕС не фальсифицируют статистику как на кацапии! Только вот сегодня оказалось что 30% поступлений от импорта на рассеи - это (внимание) приписки!

Вот такие там ********* "явно на своем месте"!
"Достаточно умело делает", правда?
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15.12.2023 17:16 Відповісти
попрошайка - ти порівнюєш тепле з мяким.в ЕС економіка,а в рашкі бензоколонка.ЕС купляє вуглеводні,рашка їх продає.постав рашку на місце ЕС - щоб купувала енергоносії,яка в рашки економіка ? просто торгівля ресурсами.
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15.12.2023 18:29 Відповісти
подайте на їжу
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15.12.2023 20:11 Відповісти
я насаживатель тебя на бутылку, чмо лишнехромосомное
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15.12.2023 18:49 Відповісти
* поступлений от экспорта
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15.12.2023 18:48 Відповісти
а у нас - это у кого у нас? ) и какая инфляция в странах ЕС? если сравнивать инфляцию в Украине и в лаптестане, то сравнение это необъективное, поскольку в Украине война. а вот если сравнивать инфляцию в лаптестане и в странах ЕС, то в странах ЕС инфляция намного ниже, чем в лаптестане. так что по сравнению с главой немецкого центробанка или главой центробанка какой-нибудь другой страны ЕС, глава центробанка лаптестана Набиуллина является полной ослицей. )
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15.12.2023 18:22 Відповісти
ослица со страны которая воюет, а ЕС - нет
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15.12.2023 19:11 Відповісти
кто сказал, что она воюет? у них это сво.
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15.12.2023 19:51 Відповісти
ты шибко не радуйся, кацап. санкции своё дело сделают. никто их с вас не снимет, пока вы войска с Украины не выведете и не выплатите Украине репарации.
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15.12.2023 20:46 Відповісти
розповідає Яковина про їх економіку

"Взялись за яйца - молоко пропало!" | Технологическая дыра засасывает все новые отрасли экономики РФ https://www.youtube.com/watch?v=3txcsWr6IP8
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15.12.2023 15:45 Відповісти
Фокус в том, что это не будет работать в долгую, если вместе с военкой не поднимать все остальное. Экономисты тоже это исчерпывающе объяснили - военнка ничего не зарабатывает, а только тратит бюджетные деньги. Ровно на столько на сколько государство хочет поднять военку - на столько нужно увеличить доходы, либо на столько же нужно просадить все остальное. Но во втором случае, как только ты просаживаешь остальное - бюджетные доходы тоже уменьшаются.

Начинает раскручиваться цепь с положительной обратной связью, чем больше ты забираешь денег из других секторов на военку, тем меньше у тебя доходов в бюджет. Чем меньше доходов, тем больше тебе нужно резать другие сектора для поддержки военки, что снова приводит к сокращениям доходов. Это продлится ровно столько на сколько хватит прочности, а потом все развалится. Так собственно и было в совке, вот только у совка была гораздо выше прочность по причине очень большой численности населения, чего у России нет.
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15.12.2023 15:46 Відповісти
Додайте все ж фактор, що в совку була планова економіка з придушенням приватного бізнесу, а на росії зараз економіка ринкова.
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15.12.2023 16:12 Відповісти
Нема там ринкової економіки. Елементи є, коли ринкової економіки там нема.
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15.12.2023 17:03 Відповісти
Цих елементів достатньо, щоб гнучко відповідати на внутрішні та зовнішні виклики.
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16.12.2023 12:08 Відповісти
Якрвз ні.
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19.12.2023 11:59 Відповісти
Согласен, но смотрел американского русского економиста, он говорит что еще на следующий год жира хватит а потом обвал, или среди года будут корректировать
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15.12.2023 20:29 Відповісти
Я теж колись дивився якогось руського економіста. Ще у 2104 році. Радив росіянам запасатись тушонкою і набоями. І що, і де?
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16.12.2023 12:03 Відповісти
А може це іпсо, як око замилювання, а вони тим часом будуть перебудовувати економіку, обладнання завозити поки кордони не закрили, і вони цей роблять, вони завозять станки і верстати з чпу німецькі амертканські швейцарські вони готуються грати в довгу!!!!!!! А наші крадуть як в останній раз, вже куплені віли, для них Україна як дойна корова, і їм срати на загиблих
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16.12.2023 12:19 Відповісти
Звичайно це ІПсО. Тіпа хотітє крітікі - да вот она, ми ж нє Украіна, ми свободная страна.
З грошима на росії все добре і буде тільки краще: ресурсів нових на 14 трильйонів отримали з української землі.
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16.12.2023 12:23 Відповісти
Кацапи , через недолугу війну в Україні ви прямуєте у прірву ,
звідти ви не вибетесь до тих пір , поки від росії не залишаться рожки
та ножки 😕
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15.12.2023 15:47 Відповісти
Не виберетесь
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15.12.2023 15:49 Відповісти
Не виберуться та й заї-уться , туди їм і дорога.
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15.12.2023 16:25 Відповісти
Какой рузгє не любіт бистрай єзди?
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15.12.2023 15:47 Відповісти
Ну перегріється московія, ну закипить оте усе лайно ***** біля телеків!!
Вони звичні до цього сморіду!! Табори ГУЛАГУ-2 наповнять новою, дармовою сруськай душою … Охоронців їх охороняти з Кавказу мобілізують, і буде раісія впердє… Історію московитам треба вчити, не по письменам сраліна та ВКПб … Але ж ***** заблокував Архіви для сруськіх, аж до 2045 року! А поки, там їх підчистять, тіж самі сруськаї!
Пильнуймо Україну від Оманських «івесторів…
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15.12.2023 15:49 Відповісти
Каторжна праця неефективна, тому ГУЛАГ допоможе хіба що в утилізації недовольних пуйлом
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15.12.2023 16:00 Відповісти
Поки ця Наібулліна жива, не вірю у великі можливості наших спецслужб за кордоном.
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15.12.2023 16:15 Відповісти
Цікаво було б дізнатися у Наїбуліної, де саме "зросла" економіка, бо: експорт газу знизився до мінімуму; газпром заявив про трильйонні збитки; нафту ще продають, але гроші за неї отримують не усі (Індія в курсі), автопром зник, як явище; переробна галузь в жопі... Де "зріст" ВВП? Воєнка не рахується, бо не дає жодної копійки прибутку...
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15.12.2023 16:40 Відповісти
Як мінімум три причини можу назвати: до ВВП росії додають ВВП захоплених регіонів + Будівництво на захоплених территоріях теж додають + Також додають виробництво снарядів, танків, зарплати солдатам і т.п. Думаю, що ці три причини пояснюють приблихно 10 % їх ВВП, хоча все це являється "пустишкою"
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15.12.2023 20:07 Відповісти
З таким споживанням антифризу на душу населення - ніякого перегріву не буде.
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15.12.2023 17:46 Відповісти
З нетерпінням чекаємо.
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15.12.2023 18:02 Відповісти
Якщо би мені кожен раз давали по 5 гривень за новини про те,що кацапи загинаються то я би уже був мільйонером. Ця новина одна із таких
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15.12.2023 18:30 Відповісти
А ця ********* вона взагалі хто по життю?
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15.12.2023 19:52 Відповісти

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