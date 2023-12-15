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ЄБРР виділив 150 мільйонів євро для підтримки "Укренерго" взимку

укрэнерго

Україна залучить від Європейського банку реструктуризації та розвитку 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, сьогодні були підписані відповідні угоди.

"Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів", – наголосив він.

За словами голови уряду, також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.

"Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України", – підсумував Шмигаль.

Як повідомлялося, ЄБРР раніше планував надати "Укренерго" фінансування на 200 млн євро, яке піде на забезпечення ліквідності, пов'язаної з ринковими реформами. Відповідні меморандуми підписані з урядом України та НЕК "Укренерго" в межах конференції з відновлення України, що проходила 21-22 червня в Лондоні.

Автор: 

ЄБРР (770) кредит (3275) Укренерго (1994)


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