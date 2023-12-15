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Новини
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Гривня знову знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

гроші

Курс гривні знову знижується щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 18 грудня, на рівні 37,0211 грн/$, порівняно із 36,9913 грн/$ у п'ятницю.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 10 копійок – до 40,5122 грн за євро. У липні він сягав історичного максимуму на рівні майже 41 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня, коли відбувся перехід до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до рекордних $1,15 мільярда. У наступні два тижні чистий продаж доларів Національним банком складав $575 млн та $735,3 млн відповідно. 20-24 листопада він склав $521,4 млн.

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валюта (2160) гривня (1539) долар (414) курс (1492) НБУ (9258) обмін валюти (694)


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Хоть бы на улицу выходили. А то каждый день визжите что гривня снижается, а в обменниках и банках наоборот цена на покупку доллара падает. Да еще банки и обменники носом крутят и принимают только новенькие доллары 2025 года выпуска с Трампом
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15.12.2023 16:48 Відповісти
якщо курс гривні падає, то це означає, що її багато на ринку. Хтось друкує гривню, хтось її роздає (чи нею розплачується, і не завжди за товар), а хтось на ту гривню купує долар - і таким чином (грубо кажучи) курс "тоне".

Крадуть корупціонери, скотиняки...
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15.12.2023 18:36 Відповісти

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