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Новини
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"Укрзалізниця" вперше збудувала адаптований для європейської колії зерновоз. ВIДЕО

укрзализныця,зерновоз

"Укрзалізниця" збудувала на власних потужностях перший зерновоз, пристосований для перевезень колією 1530 та євроколією – 1435.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Лященко, інформує пресслужба залізничної компанії.

"Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях "Укрзалізниці", який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу. Він враховує всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури. Далі такі вагони плануємо поставити на серійне виробництво", – сказавЛященко.

Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів.

Конструкція вагона максимально враховує вимоги для перевезення аграрної продукції. Також його технічні характеристики забезпечують оптимальне співвідношення обʼєму та ваги: його вантажопідйомність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб. м; габарит 02-ВМ; він має 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість – 120 км/год.

В "Укрзалізниці" прогнозують, що оскільки новий вагон-зерновоз відповідає вимогам, що діють на інфраструктурі країн Європейського Союзу, це дозволить знизити вартість логістики та спростити процедуру узгодження міжнародних залізничних перевезень.

Автор: 

зерно (1868) Укрзалізниця (4761) вагони (659) зернові (1151)


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Топ коментарі
+14
Особливо красиво виглядає текст кацапською на всьому вагоні.
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15.12.2023 16:36
+6
так наш мудрий наріт навіть на рівні виборів депутатів громад вибирають місцевих князьків та їхніх жополизів
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15.12.2023 16:44
+6
Сідайте, Вам двійка. Мова не йде за російські чи білоруські вагони, а мова йде про українські вагони, новенькі вагони, які тільки виходять із заводів і на яких вся інформація на російській мові, наприклад " Собственник такий то", Изготовлен тогда то і тому подібне. Вивчіть спочатку тему.
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15.12.2023 17:31
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Особливо красиво виглядає текст кацапською на всьому вагоні.
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15.12.2023 16:36 Відповісти
Ви тільки звернули увагу? Два роки активної фази війни, а на наших вагонах вся інформація на мові ворога. Бачив вагони з Білорусі, там написано щось на кшталт "Бялоруська чугунка", на вагонах із Казахстану інформація на їх мові, тільки ми чомусь маємо кацапську.
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15.12.2023 16:40 Відповісти
Додам дусту чи зради......Вы хоть имеете понятие как это работает....специалисты ищущие зраду.А точнее серце в одном месте)))Вагоны на которых трафарет,белоруская чугунка или беларуськалий или РЖД....это вагоны которые мы по честному изьяли себе!!!У кацапов и белорусов....Их у нас по УЗ ходит тысяча....вагоны в хорошем тех состоянии.На них набит трафарет УЗ Укрзализныця....и наш код.А такие спецы на всех тиктоках ...пишут о руськой мове.По вашему сейчас УЗ должна перекрашивать тысячи вагонов...заганяя их в депо,под ремонты???Сказать сколько стоит один ваго перемалювати...?Господи коли ви ума наберетеся......Така натура....прав не прав а пишуть,обсирають....Це не конкретно до Вас Прошу без образ......Але реально....даже на гарячу транспорту звонить....А шо це в нас русьие вагоны катаються,,,?)))
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15.12.2023 16:53 Відповісти
так це ж ніби новий вагон... чи вся іновація в тому шо в синій колір пофарбували?
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15.12.2023 17:25 Відповісти
Поки один побудували, на десять ще таких вкрали..
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15.12.2023 17:50 Відповісти
Сідайте, Вам двійка. Мова не йде за російські чи білоруські вагони, а мова йде про українські вагони, новенькі вагони, які тільки виходять із заводів і на яких вся інформація на російській мові, наприклад " Собственник такий то", Изготовлен тогда то і тому подібне. Вивчіть спочатку тему.
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15.12.2023 17:31 Відповісти
Я якраз в теме....Вище описав за цей так званий(новий вагон)його ще при Янику планувалось на екпорт гнати. .
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15.12.2023 17:37 Відповісти
Шановний пане, прмято зараз поїдьте на залізнодорожний вокзал і подивіться на якій мові написана інформація на вантажних вагонах. Я майже кожного місяця подорожую і бачу всі надписи на вагонах проходящих, або чекающих продовження руху вантажних вагонів.
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15.12.2023 18:21 Відповісти
Цей вагон мав на експорт колись випускатись.....Сказати для кого?Трафарет старий ше.
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15.12.2023 16:55 Відповісти
угу *****,переробити трафарет то таааааак важко,для кого ці гнилы відмази?УЗ державна компанія,мова держави українська,для руху на закордон дублюєм англійською,все решта *******
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15.12.2023 21:51 Відповісти
Добре по простому....На вагонах,есть отметка принадлежности вагона....странна и код.На всех без исключения.Плюс если вагон частный(собственный)пишут ливьеру на ВЕСЬ вагон.....Типа Беларуськалий или КУсто агро и цвет любой,синий зерновоз зелённый и тд.А теперь внимание,проще взять замалювати БЧ и РЖД и сверху наложить нашу УЗ это и есть принадлежность....такое может слесарь-вагоник на ст погрузки или сортировке набить там трафарет 20 на 20 см .....плюс вагонный лист в электронном виде.тех кантора поменяет......Ну хто будет все надписи менять????Весь вагон задувать надо......Со временем всё переробимо....Тут нема зради,просто великий обем роботи .....Всьо!!!
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15.12.2023 22:14 Відповісти
вагон робиться на заводі по техзавданню,усе решта *******,що в ТЗ вкажуть те і напишуть в не треба тут ***** про "нешмаглі" втирати
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15.12.2023 22:21 Відповісти
і так мова йде про НОВИЙ вагон який йде на Європу,тому все це далі гнилі відмазки,про якісь там нев'******* трудозатрати , бо а це буде виглядати тупо для європеців,б на кацапію він найближчому майбутньому не поїде,тому ЖОДНОЇ ПРИЧИНИ кацапською черкати написи тупо немає.

і так про "частників" відмазка ******,і не треба під дурника косити :

"Укрзалізниця" збудувала на власних потужностях перший зерновоз, пристосований для перевезень колією 1530 та євроколією - 1435. Джерело: https://biz.censor.net/n3461859

це зліпила сама УЗ,і цим вона порушує закон про мову
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15.12.2023 22:27 Відповісти
Пан https://biz.censor.net/user/569363 прикидається, чи дійсно не рощуміє про що мова? Відстаньте Ви від конфвскованих російських і білоруських вагонів, мова йде про те, що всі наші, українські вантажні вагони з надписами на російській мові і навіть нові, які тільки випускаються. Так зрозуміло?
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16.12.2023 08:07 Відповісти
ну тепер залишилось віддати його в аренду якомусь баризі щоб заробляв гроші а укрзалізниця і далі буде збиткова
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15.12.2023 16:40 Відповісти
А чому зразу баризі? татров і єрмак вибрані нарідом 73% для керування ними і для них вони найголовніші в світі.
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15.12.2023 16:42 Відповісти
так наш мудрий наріт навіть на рівні виборів депутатів громад вибирають місцевих князьків та їхніх жополизів
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15.12.2023 16:44 Відповісти
"У всіх країнах залізниці для пересування використовують , а в нас понад те й для крадіжки"(с)
То яка , кажете , собівартість виготовлення одного вагона і хто це перевіряв ?
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15.12.2023 17:43 Відповісти
Звуковий супровід ролика смалить.
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15.12.2023 17:43 Відповісти
нєтлєнка. ремікс смалить))
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18.12.2023 09:00 Відповісти
скоро почуємо про зарплату керівника в 3 ляма та про збитки в Укрзалізниці
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15.12.2023 17:45 Відповісти
По ціні ракети "Земля-Марс"?
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15.12.2023 18:01 Відповісти
Просто тележки поменяли
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16.12.2023 13:27 Відповісти

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