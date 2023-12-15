"Укрзалізниця" вперше збудувала адаптований для європейської колії зерновоз. ВIДЕО

"Укрзалізниця" збудувала на власних потужностях перший зерновоз, пристосований для перевезень колією 1530 та євроколією – 1435.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Лященко, інформує пресслужба залізничної компанії.

"Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях "Укрзалізниці", який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу. Він враховує всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури. Далі такі вагони плануємо поставити на серійне виробництво", – сказавЛященко.

Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів.

Конструкція вагона максимально враховує вимоги для перевезення аграрної продукції. Також його технічні характеристики забезпечують оптимальне співвідношення обʼєму та ваги: його вантажопідйомність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб. м; габарит 02-ВМ; він має 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість – 120 км/год.

В "Укрзалізниці" прогнозують, що оскільки новий вагон-зерновоз відповідає вимогам, що діють на інфраструктурі країн Європейського Союзу, це дозволить знизити вартість логістики та спростити процедуру узгодження міжнародних залізничних перевезень.