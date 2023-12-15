Обсяг нового будівництва житла впав на 39%, – Держстат

Загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), у січні-вересні 2023 року скоротилася на 39% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 3,17 млн кв. м.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.



За дев'ять місяців загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків становила 3 млн 60,3 тис. кв. м (96% від загального обсягу). Кількість заявлених на старті будівництва квартир у будинках становила 35,2 тис., що у 1,9 раза менше, ніж минулого року.



У Києві за цей період загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 54,7% – до 296,1 тис. кв. м; у Київській області – на 68,2%, до 468,3 млн кв. м; у Львівській – на 24,9%, до 579,1 тис. кв. м; у Хмельницькій – на 25,2%, до 199 тис. кв. м.



Суттєве скорочення обсягів також показали Рівненська (на 80%, до 30,1 тис. кв. м), Волинська (на 77%, до 97 тис. кв. м), Тернопільська (на 66,5%, до 67,9 тис. кв. кв.м) та Одеська (на 59,2%, до 92,9 тис. кв. м) області.



Водночас найбільше зростання обсягів нового будівництва у січні-вересні 2023 року зафіксовано у Чернівецькій області (+326,4% до минулого року, до 199 тис. кв. м), Івано-Франківській (+281%, до 413,7 тис. кв. м), Дніпропетровській (+131,2%, до 103 тис. кв. м), Вінницькій (+40,4%, до 145,8 тис. кв. м) та Закарпатській (+15,3%, до 124, 7 тис. кв.м) областях.



У решті областей України обсяг нового будівництва за вказаний період становив менше 100 тис. кв. м, або дані відсутні.



Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих територій та частини територій, де ведуться чи велися бойові дії.