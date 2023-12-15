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Нацбанк виключив з реєстрів 13 фінансових компаній

нбу,нацбанк

Національній банк виключив дванадцять небанківських фінансових установ з Державного реєстру фінансових установ та одну небанківську установу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Як повідомляє пресслужба регулятора, ще одного страхового брокера виключено з держреєстру страхових та перестрахових брокерів.

Зокрема, у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій з Державного реєстру фінансових установ виключено:

  • ТОВ "Фінансова компанія Капітал Фінанс";
  • ТОВ "Рендолф Капітал";
  • ТОВ "Коленді Файненс";
  • ПТ "Ломбард Павленко і Компанія";
  • ТОВ "Компані Фінанс";
  • ТОВ "Маркет-Фінанс";
  • ТОВ "ФК "Ірбіс Фактор";
  • ТОВ "ФК "Конверсія";
  • ТОВ "ФК "Кредіком Груп";
  • ТОВ "ФК "Фінансовий світ".

Зазначається, що через відсутність чинних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг з реєстру фінустанов виключено Державну інвестиційну компанію, а також НАК "Укрсвітлолізинг" – з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Крім того, з Державного реєстру фінансових установ виключено ТОВ "Атом Фінанс" у зв’язку з відсутністю протягом трьох місяців поспіль ліцензії/ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Також НБУ виключив з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів ТОВ "Страховий брокер "Гарантія майбутнього" на підставі поданої ним заяви.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 13 грудня.

Автор: 

ломбард (92) НБУ (9258) реєстр (562) страхування (667)


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