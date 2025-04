Європейський інвестфонд купує IT-компанію Avenga з офісами в Україні

Європейська інвестиційна компанія KKCG придбала міжнародну IT-компанію Avenga, у якої в українських офісах працює 1250 людей.

Як повідомили в пресслужбі компанії, угода передбачає продаж 100% частки Avenga, її вартість не розголошується, пише українська редакція Forbes.

Зазначається, що Avenga дасть змогу KKCG зміцнити свою присутність на ринках Європи та Північної Америки.

"Придбання Avenga як активу, що доповнює нашу наявну портфельну компанію Qinshift, дасть нам змогу ефективно подвоїти нашу присутність у сфері розробки програмного забезпечення на замовлення, водночас залучаючи ІТ-таланти у Польщі, Україні та Аргентині", – зазначив директор з інвестицій KKCG Міхал Томанек.

Створена у 2019 році Avenga – результат численних поглинань. У 2017 році 10-річного польського аутсорсера IT Kontrakt викупили польський фонд Cornerstone Partners та американський Oaktree Capital Management. Інвестиції під їхнім управлінням наразі підтримують діяльність Avenga. За два роки до IT Kontrakt приєднали українську ІТ-компанію Core Value, польську Solidbrain та німецьку Sevenva.

Спеціалізація Avenga – складні ІТ-проєкти і цифрова трансформація корпоративного сегменту. Серед клієнтів – ABB, Allianz, GSK, Santander та Volvo. Із 2020-го виторг зростає на 20-30% на рік.

Загальний штат компанії – понад 3800 людей. В українських офісах працюють 1254 фахівці, свідчать дані DOU станом на липень 2023 року. Компанія посідає 18-те місце у пів сотні найбільших IT-компаній в Україні.

KKCG – міжнародна інвестиційна група зі штаб-квартирою у Швейцарії. Вона володіє акціями компаній у 36 країнах світу в чотирьох секторах: лотереї та азартні ігри, енергетика, інформаційні технології та нерухомість.