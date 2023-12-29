Кабмін перетворив "Енергоатом" на акціонерне товариство

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціорне товариство.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі. Також затверджуємо новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування. Корпоратизація "Енергоатому" за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уточнив, що відповідне рішення ухвалено на виконання закону "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Установлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства", – написав він у Telegram.

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Як повідомлялося, корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленський у березні.

Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.