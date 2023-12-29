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Новини
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Кабмін перетворив "Енергоатом" на акціонерне товариство

енергоатом

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціорне товариство.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі. Також затверджуємо новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування. Корпоратизація "Енергоатому" за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уточнив, що відповідне рішення ухвалено на виконання закону "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Установлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства", – написав він у Telegram.

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Як повідомлялося, корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленський у березні.

Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.

Автор: 

Кабмін (7742) Енергоатом (1199) корпорація (74) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+6
Значить хтось загребе собі!...
Це перший крок " многоходовочки"...
П_ длюки під час війни кров п'ють з Батьківщини нашої!...
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29.12.2023 14:52
+5
Розпродати ядерну енергетику, це ЕПІЧНО!
А ні до чого іншого такі "реформи" не робляться.
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29.12.2023 14:50
+5
Не збудьте увести до наглядової ради шурму
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29.12.2023 14:51
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Розпродати ядерну енергетику, це ЕПІЧНО!
А ні до чого іншого такі "реформи" не робляться.
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29.12.2023 14:50 Відповісти
Відколи це привласнення є розпродажем? Роздерибанити більше підходить
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29.12.2023 17:08 Відповісти
Священна Труба баби жЮлі вже накрилась мєдним тазом, амість того щоб продати 50% акцій європейським компаніям

продайде 50% Енерггоатому і всіх інших компаній американським приватним компаніям і вони самі будуть пробивати в Конгресі військову допомогу для України щороку
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29.12.2023 17:18 Відповісти
Дерибан Енергоатому призведе лише до загрози ядерної катастрофи світового масштабу та повного краху атомної енергетики України.
Багато інвестували всілякі ахмєти, порошенки, жєваго, каломойські та інші прібліжонні у прихватизовані державні активи? Лише викачули до останнього і зрештою поздавали все на брухт.
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29.12.2023 17:43 Відповісти
ДЕТЕК наче електромережу утримує. Послуги і електрику абонентам надає. Нє ??
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29.12.2023 19:15 Відповісти
Ви хіба до посилання нижче не дочитали як там дітєк надає? Ахмєт уже зуби наточив на український Енергоатом?)
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29.12.2023 22:48 Відповісти
Последним шагом корпоратизации должно стать организационное преобразование компании из государственного предприятия в форму акционерного общества, 100% акций которого будут принадлежать государству. Джерело: https://biz.censor.net/n3284512

В то же время, по словам министра, влияние государства на компанию будет минимизировано. https://biz.censor.net/n3284512

"Ви хіба до посилання нижче не дочитали як там дітєк надає?" - не знайшов.
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30.12.2023 12:32 Відповісти
Не збудьте увести до наглядової ради шурму
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29.12.2023 14:51 Відповісти
Значить хтось загребе собі!...
Це перший крок " многоходовочки"...
П_ длюки під час війни кров п'ють з Батьківщини нашої!...
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29.12.2023 14:52 Відповісти
головним акціонером буде "гаманець куйла " в Україні ,за одно любитель бразильських футболістів.
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29.12.2023 14:59 Відповісти
Війна війною, а розпил для плісняви, то святоє.
Зелені риги жирують на крові.
"АМКУ дозволив оточенню забудовника Зубика купити Львівський ювелірний завод (оновлено)"
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29.12.2023 15:13 Відповісти
Я даже знаю, кто будет основным держателем акций энергоатома. Беня КАЛ.омойский. Не важно, что он щас спит на шконке, бубочка через время под шумок выпустит его, да еще и заплатит компенсация.
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29.12.2023 15:16 Відповісти
Як воно буде не знаю. Наразі акції Привата у власності держави. З якого дива акції Єнергоатому будуть Коломі передавати, тільки Вам відомо. Розкрийте секрет.
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29.12.2023 19:17 Відповісти
Перший крок до банкрутства зроблено. Потім продадуть на Прозорро за 1 доляр Леонідичу чи Валерічу.
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29.12.2023 15:22 Відповісти
Та давай вже в клуб по інтересах.
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29.12.2023 15:24 Відповісти
Народні депутати від фракції «Голос» звернулися до антикорупційних органів після публікації розслідування «Схем» (Радіо Свобода) про те, як теща президента «Енергоатома» Петра Котіна придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 мільйонів гривень, а також три ділянки у селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень, офіційно не маючи на те власних доходів.

У червні 2023 року мати дружини Петра Котіна стала власницею житлового будинку із земельною ділянкою під Києвом, де тепер мешкає сам держпосадовець. Це двоповерховий маєток загальною площею 288 квадратних метрів, що має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для мешканців котеджного містечка. «Схемам» вдалося дістати договір купівлі-продажу цієї нерухомості. Згідно з документом, будинок і земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них - 6 із половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю. У цьому ж населеному пункті подібний маєток трохи більшою площею, але без виходу до води, влітку цього року виставляли на продаж за 350 тисяч доларів - це більше ніж 13 мільйонів. Тобто вдвічі дорожче, аніж теща Котіна заплатила за подібний будинок, йдеться у розслідуванні.
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29.12.2023 15:25 Відповісти
А я даже знаю хто будуть головні акціонери. Це будуть пінчук з ахметовим, та ще два три подібних покідька. Ну, може ще завгосп-ларечник.
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29.12.2023 15:45 Відповісти
ДТЭК ПОКУПАЕТ У ЭНЕРГОАТОМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗА КОПЕЙКУ, А ПРОДАЕТ ЗА ТРИ ТЫСЯЧИ ГРИВЕНЬ

Новая схема позволяет зарабатывать миллиарды ежемесячно.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
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29.12.2023 16:45 Відповісти
Посилання потрібно робити активним.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html

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29.12.2023 17:11 Відповісти
Не сложно представить , у кого будут приличные пакеты акций .
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29.12.2023 17:40 Відповісти
чергове порушення конституції - приватизація стратегічних обєктів господарювання під час військового стану.так же і продаж землі юридичним особам,складається таке враження що війну й зробили щоб остаточно заграастать те що залишилось у народа - поки народ воює.
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29.12.2023 18:34 Відповісти
акції у власності держави - читайте уважно
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29.12.2023 19:18 Відповісти
читай між рядками.сьогодні - так.а звтра ?ти хоч розумієш для чого роблять акціонерне товариство ? стіки будуть коштувати акції,які потім чомусь будуть продвати КОМУСЬ.включайте голову нарашті.
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29.12.2023 20:06 Відповісти
Укрпошта, Ощад, Приват, АТ «Укрзалізниця» - Тип https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE акціонерне товариство Форма власності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F публічна компанія

Усі АТ. І так, їх усих готують до приватизації. Колись. Так само і Антонов, хтось дуже хотів на халяву приватизувати. Тому навколо нього постійний бардак і він, по суті, на утриманні Укроборонпрому. С ... ки ...

Приват і Ощад - КМ відкрито заявляє, як тільки, так одразу продадуть. Частинами. Роздержавлення.

До речі, Приват від народження був приватним банком.
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30.12.2023 12:23 Відповісти
Та не забудьте контрольний пакет акцій кацапам продати.
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29.12.2023 19:12 Відповісти
напряму, навряд чи
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29.12.2023 19:19 Відповісти
Для чого акціонувати державне підприємство "Енергоатом" ,якщо держава є власником 100% акцій?Та все просто,акції мають здатність продаватись на ринку,а хто буде покупцем здогадатись нескладно.
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29.12.2023 19:26 Відповісти
Головне, шоб після цього якись черовий кум Єрмака, оформлений як фірма "Рога і копита" з Оманського офшору не рейдернув весь Енергоатом та "прілєгающіє акрєсності" в "єдіном паривє барьби с карупцієй" ...
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29.12.2023 19:37 Відповісти
Акціонування вимога **** до уряду інакше не дадуть кредитів. Також правдою є те, що акціонування перший крок до приватизації. На жаль. Бо атомна енергетика в Україні прибуткова незважаючи на низьку відпускну ціну мегавата. Незрозуміло в статті одне - що за управління Енергоатомом Запорізькою АЕС яка на окупованій території?
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29.12.2023 22:07 Відповісти

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