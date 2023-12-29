Кабмін перетворив "Енергоатом" на акціонерне товариство
Кабінет міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціорне товариство.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.
"Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі. Також затверджуємо новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування. Корпоратизація "Енергоатому" за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії", – сказав Шмигаль.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уточнив, що відповідне рішення ухвалено на виконання закону "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
"Установлено, що акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства", – написав він у Telegram.
Як повідомлялося, корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленський у березні.
Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".
"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.
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А ні до чого іншого такі "реформи" не робляться.
продайде 50% Енерггоатому і всіх інших компаній американським приватним компаніям і вони самі будуть пробивати в Конгресі військову допомогу для України щороку
Багато інвестували всілякі ахмєти, порошенки, жєваго, каломойські та інші прібліжонні у прихватизовані державні активи? Лише викачули до останнього і зрештою поздавали все на брухт.
В то же время, по словам министра, влияние государства на компанию будет минимизировано. https://biz.censor.net/n3284512
"Ви хіба до посилання нижче не дочитали як там дітєк надає?" - не знайшов.
Це перший крок " многоходовочки"...
П_ длюки під час війни кров п'ють з Батьківщини нашої!...
Зелені риги жирують на крові.
"АМКУ дозволив оточенню забудовника Зубика купити Львівський ювелірний завод (оновлено)"
У червні 2023 року мати дружини Петра Котіна стала власницею житлового будинку із земельною ділянкою під Києвом, де тепер мешкає сам держпосадовець. Це двоповерховий маєток загальною площею 288 квадратних метрів, що має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для мешканців котеджного містечка. «Схемам» вдалося дістати договір купівлі-продажу цієї нерухомості. Згідно з документом, будинок і земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них - 6 із половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю. У цьому ж населеному пункті подібний маєток трохи більшою площею, але без виходу до води, влітку цього року виставляли на продаж за 350 тисяч доларів - це більше ніж 13 мільйонів. Тобто вдвічі дорожче, аніж теща Котіна заплатила за подібний будинок, йдеться у розслідуванні.
Новая схема позволяет зарабатывать миллиарды ежемесячно.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
Усі АТ. І так, їх усих готують до приватизації. Колись. Так само і Антонов, хтось дуже хотів на халяву приватизувати. Тому навколо нього постійний бардак і він, по суті, на утриманні Укроборонпрому. С ... ки ...
Приват і Ощад - КМ відкрито заявляє, як тільки, так одразу продадуть. Частинами. Роздержавлення.
До речі, Приват від народження був приватним банком.