Без захмарних премій: Уряд затвердив нову систему оплати праці для держслужбовців

Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, документ ухвалили як продовження реформи державного управління.

"Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% – премії", – пояснив прем’єр.

Крім того, з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. І це лише перший етап, додав Шмигаль.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.