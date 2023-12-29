Без захмарних премій: Уряд затвердив нову систему оплати праці для держслужбовців
Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів.
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, документ ухвалили як продовження реформи державного управління.
"Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% – премії", – пояснив прем’єр.
Крім того, з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. І це лише перший етап, додав Шмигаль.
За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.
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Керівник і стажер однаково повинні ЗП отримувати ??
ви ж казали, що тєлєга то вражий ресурс.
З Вікі: "...Висота основи над поверхнею Землі коливається у межах від 0,4 до 1,0 км. Висота самої хмари зазвичай від 3 до 4 км, але деколи вершина сягає тропопаузи - до 23 км в екваторіальних широтах. ..."
Листоноша питає: "а якого ... коли космічні кораблі бороздять простори Космосу, я повинна по багнюці пертися на Хуторі, дайте пєпєлац, а не ровер ??"
А Смілянський, такий : "Ок, най самі добираються".
Підозрюю, що нові громади мають цих старих, одиноких людей переселяти до більших сіл. Розумію що це кардинально, але ... тоді це вже доля і відповідальність самих бабусь і дідусів. Сумно, але див не буває.
Тип Акціонерне товариство Форма власності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F публічна компанія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE акціонерне товариство
Співробітники▼ 63856 (в середньому за 2020 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0#cite_note-fz2020-1 [1]
Десь писали, що його ЗП вираховується від кількості працівників.
https://suspilne.media/458853-ukrposta-zaversila-finansovij-rik-zi-zbitkami-u-126-mlrd-griven/ Укрпошта завершила фінансовий рік зі збитками у 1,26 млрд гривень
В чиновників, старт зарплат з 14,4тис. + бронь. Стали вони вести себе, як наймані народом працівники, а не як бидло?
Пряник чиновникам уже дали - не допомогло. Може пора діставати кнута?
Щоб щось стверджувати, треба хоч приблизно уявляти, які у них функції. В усих країнах є щось подібне, в тій чи іншій мірі.
По аналогії - чому території країн ділять на провінції, повіти, області ?? Для забезпечення керованості, яка забезпечується обов*зками конкретних людей і організацій.
Тому, якщо країна планує повернути території, повинні бути готові установи і люди. Хоча б їх основа.
До речі - уряди у екзилі. Бували нерідко.
лишились не тільки без премій, а й без даху над головою і всього, що мали.
А у вас хватає совісті про премії патякати...
Немає слів
Зарплати приведіть до рівня українців, до рівня адекватної кратності!!Скоротіть не тільки чиновників у міністерствах, а й непотрібні під час війни і бідності міністерства.!!!
А держслужбовці, хай послужать державі, хай ідуть до ВСУ, раз вони державні люди
Їх на даний час в Україні більше 170 000 тисяч. Думаю що й ви можете бути одним з них.
Ви ж самі знаєте, що там і як і можете підтвердити. Крім того., а чого це Ви там не затримались, раз там так добре ? Питання риторичне, відповіді не чекаю. Нічого особистого.
Я сказав, що там звичайні люди, частина з яких може йти у ЗСУ і нічого від того в країні не розвалиться.
Судді держслужбовці ??
Якась частина вже давно воює і вже закінчила. І це я не про поліцію, ЗСУ, а про управлінців.
З іншого боку. Мобілізуйте у якійсь держ. установі 2-3 сис-адмінів. Встане уся область чи район.
Чтоб вас разорвало, паскуды
Хоча якщо по-фантазувати, то може їх одразу з насиджених кабінетів у військкомати та на передову відправлять. Хоча як кажуть: " мріяти про таке не шкідливо".