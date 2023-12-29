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Без захмарних премій: Уряд затвердив нову систему оплати праці для держслужбовців

шмигаль

Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, документ ухвалили як продовження реформи державного управління.

"Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% – премії", – пояснив прем’єр.

Крім того, з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч. І це лише перший етап, додав Шмигаль.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.

Автор: 

держслужбовці (105) зарплата (1119) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+15
А за що премії, за крадіжку світової допомоги?
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29.12.2023 15:27
+15
Якщо зарплата в керівника Укрпошти складає 1 млн. гривень, то 30% премії теж непогано.
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29.12.2023 15:31
+14
Шмигаль !Наші посольства та консульства на днях отримали фінансування , яке перекриває наперед майже увесь перший квартал 2024 року. Десятки мільйонів дол. США.! Там працюють не за копійки, наші дипломати мають великі заощадження в іноземній валюті і могли б легко дочекатися грошей у 2024 році. А за цей час скільки б життів військових було б врятовано ! І не пишіть, що то інші гроші. МЗС та Мінфін не в курсі, що прості люди донатять, а військові купляють необхідні засоби захисту за свої бойові??? Штати роздуті, ховають блатних за кордоном та ще й беруть на місцях на роботу ухилянтів!МЗС України зараз - гніздо колабораціоністів , корупціонерів , агентів Росії та тупої Зе- шобл
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29.12.2023 15:33
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А за що премії, за крадіжку світової допомоги?
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29.12.2023 15:27 Відповісти
За протирання штанів на робочому місці, отримання откатів і отримання хабарів. Ви вважаєте шо це ім легко дається? Да їм за таку працю треба безкоштовно молоко за шкідливість видавати а не тількі захмарні премії.
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29.12.2023 15:36 Відповісти
І лікувати геморой теж безкоштовно, тому що вічко не залізне з такими напруженнями.
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29.12.2023 15:40 Відповісти
Так, згоден. Але лікувати їм геморой треба дрючком від швабри. Безкоштовно.
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29.12.2023 15:42 Відповісти
Це не наші методи, достатьно путівки в Кюршавель, щоб потім назавжди залишитись за кордоном, єслі чо.
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29.12.2023 15:46 Відповісти
Два придурки зібралися потеревенити. Підіть на ту нещасну державну службу, заробіть собі як Вітренко і Коболєв. А ми посміємося !
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29.12.2023 18:53 Відповісти
А на мінімалку, слабо посадити, без рангів, категорій, надбавок за вислугу років, інтенсивність праці, допуск до секретних матеріалів, та ще й знання іноземної мови. Морди не потріскають від усіх цих надбавок, работнічки клавіатури і дупи 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 15:48 Відповісти
Тобто ... Новачок і ветеран мають однаково отримувати ?

Керівник і стажер однаково повинні ЗП отримувати ??
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29.12.2023 19:03 Відповісти
Зелені скрізь керівників зі стажем позвільняли.Так що там такі надбавки не передбачені ..бо керівники всі молоді.. зі стажем тільки риги..
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30.12.2023 08:24 Відповісти
Знову пересмикування. Це про керівників. А там у колективах працівники десятиліттями працюють. От їм платять за стаж і т.д і т.п.
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30.12.2023 12:35 Відповісти
Александр Иванов 👍
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29.12.2023 16:21 Відповісти
який такий Шмигаль у https://t.me/Denys_Smyhal/6732 Telegram ?
ви ж казали, що тєлєга то вражий ресурс.
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29.12.2023 15:28 Відповісти
Як якій? Піздоват..й лакей-крадій ахметова.
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29.12.2023 15:43 Відповісти
а ДОхмарні премії якого рівня сягатимуть?
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29.12.2023 15:30 Відповісти
Просто хмари піднімуть.

З Вікі: "...Висота основи над поверхнею Землі коливається у межах від 0,4 до 1,0 км. Висота самої хмари зазвичай від 3 до 4 км, але деколи вершина сягає тропопаузи - до 23 км в екваторіальних широтах. ..."
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29.12.2023 15:38 Відповісти
Якщо зарплата в керівника Укрпошти складає 1 млн. гривень, то 30% премії теж непогано.
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29.12.2023 15:31 Відповісти
Багаторічна керівниця американської поштової служби кусає лікті, що не працює в якісь укрпошті. Бо її платня набагато менша.
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29.12.2023 15:36 Відповісти
Укрпошта це державна компанія, яка приносить прибутки державі. Голова компанії не держслужбовець.
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29.12.2023 15:51 Відповісти
Цікаво, а Смілянський знає, як зараз виглядає виплата пенсій по селах? Приблизно так: котрогось дня (не завжди того ж числа) в село їде машина Укрпошти (бо поштові відділення закрили майже скрізь по селах, отож пенсію на пошті в селі не отримати, комунальні - не заплатити). Машина їде по центральній дорозі села, а обабіч за будь-якої погоди групками стоять жіночки і дідусі - очікують, коли везтимуть пенсію. Коли сонце голову напекло, ноги затерпли, а переважно змокли й змерзли. І от це велике щастя приїхало (а буває, що й не приїхало - бензину нема машину заправити або машина поламалася): до машини тягнуться мозолясті руки, беруть папірці, відходять убік, рахують... А ще ж треба й комунальні заплатити. Тоді процедура відбувається у зворотному порядку: отриману пенсію і платіжки знову треба передати в машину. Отримана решта і кватанції вже вдома вивчаються. Якщо є запитання - то машина вже поїхала, нема в кого запитати... За отакі подвиги з поліпшення поштового обслуговування Смілянський має зарплату в мільйон грн. - у місяць. Картинка із села Гаї Верхні Дрогобицького району. Поштові відділенні як клас знищено по всьому району.
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29.12.2023 17:28 Відповісти
У великих селах мабуть таки відділення є. А далі працює від*ємна демографія. Там у пошт. відділення і посадити немає кого.
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29.12.2023 19:02 Відповісти
Поштове відділення у цьому селі обслуговувало щонайменше 10 присілків, а розкидані вони в діаметрі 10-12 кілометрів. Звісно, машина проїжджає твердою дорогою, куди може, але ж в основному до присілків ведуть грунтові дороги і стежки. Хто може, доїжджає на велосипедах, якщо погода добра. Старші люди просто не в змозі подолати такий теренкур. Хіба не комфортнішою була доставка пенсій листоношами? Скоротивши армію листонош, Смілянський, звісно, отримав разову економію фондів. А далі хоч трава не рости...
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30.12.2023 20:13 Відповісти
"присілки" ... вибачайте ... може хутори ??

Листоноша питає: "а якого ... коли космічні кораблі бороздять простори Космосу, я повинна по багнюці пертися на Хуторі, дайте пєпєлац, а не ровер ??"

А Смілянський, такий : "Ок, най самі добираються".

Підозрюю, що нові громади мають цих старих, одиноких людей переселяти до більших сіл. Розумію що це кардинально, але ... тоді це вже доля і відповідальність самих бабусь і дідусів. Сумно, але див не буває.
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31.12.2023 11:10 Відповісти
Укрпошта

Тип Акціонерне товариство Форма власності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F публічна компанія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE акціонерне товариство

Співробітники▼ 63856 (в середньому за 2020 рік)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0#cite_note-fz2020-1 [1]

Десь писали, що його ЗП вираховується від кількості працівників.
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29.12.2023 18:58 Відповісти
Укрпошта приносить ПРИБУТКИ державі?????
https://suspilne.media/458853-ukrposta-zaversila-finansovij-rik-zi-zbitkami-u-126-mlrd-griven/ Укрпошта завершила фінансовий рік зі збитками у 1,26 млрд гривень
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30.12.2023 09:43 Відповісти
Шмигаль !Наші посольства та консульства на днях отримали фінансування , яке перекриває наперед майже увесь перший квартал 2024 року. Десятки мільйонів дол. США.! Там працюють не за копійки, наші дипломати мають великі заощадження в іноземній валюті і могли б легко дочекатися грошей у 2024 році. А за цей час скільки б життів військових було б врятовано ! І не пишіть, що то інші гроші. МЗС та Мінфін не в курсі, що прості люди донатять, а військові купляють необхідні засоби захисту за свої бойові??? Штати роздуті, ховають блатних за кордоном та ще й беруть на місцях на роботу ухилянтів!МЗС України зараз - гніздо колабораціоністів , корупціонерів , агентів Росії та тупої Зе- шобл
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29.12.2023 15:33 Відповісти
А захмарні зарплати не чіпатимуть?
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29.12.2023 15:34 Відповісти
Це святе. Українські уряди скільки років наполягали на високих зарплатах чиновників. Бо, мовляв, красти перестануть. А ви бажаєте ці потуги знищити.
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29.12.2023 15:38 Відповісти
І як, перестали красти? Чи, я от дивлюсь на зарплати моїх місцевих суддів, сама ніщенська, в 2022 - 84 000грн. І що вони стали чесні? Професійні?
В чиновників, старт зарплат з 14,4тис. + бронь. Стали вони вести себе, як наймані народом працівники, а не як бидло?
Пряник чиновникам уже дали - не допомогло. Може пора діставати кнута?
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30.12.2023 09:40 Відповісти
Та скільки раз це вже було, не злічити.
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29.12.2023 15:40 Відповісти
О ! То ми тепер знаємо хто конверти у держслужбу носить !! Пан https://biz.censor.net/user/582878 !!
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29.12.2023 19:05 Відповісти
то сирлещу та пуштуну вже звільнятися та йти в ЗСУ?
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29.12.2023 15:47 Відповісти
А чому б ще не розглянути скорочення чиновників хоча б з адміністрацій окупованих міст та селищ. Бо вони як ,,правітєльства в ізгнанії,,
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29.12.2023 15:50 Відповісти
Передбачається звільнення територій. Чи нє ??
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29.12.2023 19:07 Відповісти
От після звільнення і створимо адміністрації. А що адмініструвати зараз?
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29.12.2023 19:23 Відповісти
Луганська, Донецька обл., АРК Крим. Думаю там не повний штат. Тобто, формально штати є, але не заповнені. Як тільки щось буде вимальовуватись ...

Щоб щось стверджувати, треба хоч приблизно уявляти, які у них функції. В усих країнах є щось подібне, в тій чи іншій мірі.
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29.12.2023 19:36 Відповісти
Наприклад, кримська прокуратура розслідувала справи в яких фігурантами були особи якимось чином пов'язані з півостровом. Бізнес, прописка,тощо. Кримська адміністрація видавала довідки про народження, паспорти. Кримська автоінспеція займалась перерегістрацією транспорту який був до того зареєстрований у Криму. Всі при ділі. Але чи потрібно було це насправді? Хіба неможливо видати український паспорт особі з кримською пропискою, у разі якщо вона має на те право, у адміністрації Херсонської області. Чи хіба неможливо впроваджувати слідчі дії щодо власника паспорта з кримською регістрацією миколаївськими слідчими. А на що впливає СБУ Криму, яке там не знаходиться вже 10 років? Навіщо створювати паралельні структури, при тому що це не благодійна діяльність,а витратна з бюджету. При тому що документація залишилася в Криму. Ніхто нічого не евакуйовував. Як на мене, то це звичайне створювання бюджетних високооплачуваних крісел.
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29.12.2023 19:55 Відповісти
Це усе припущення.

По аналогії - чому території країн ділять на провінції, повіти, області ?? Для забезпечення керованості, яка забезпечується обов*зками конкретних людей і організацій.

Тому, якщо країна планує повернути території, повинні бути готові установи і люди. Хоча б їх основа.

До речі - уряди у екзилі. Бували нерідко.
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30.12.2023 12:15 Відповісти
А відмова аід тєлємарафону зекономить ще як мінімум 2 мільярди. І постраждвють не десятки тисяч держлужбовців, а кілька сотень непрофесійних пропагандистів.
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29.12.2023 15:54 Відповісти
а нацбанку це теж стосується? бо там ізбранниє отримують зарплату три рази в місяць. по тис 500 з початку війни
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29.12.2023 16:11 Відповісти
на держслужбі, кажуть, два рази - аванс і ЗП
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29.12.2023 19:08 Відповісти
Вас в українському зеленському уряді, треба додавити так , шоб ви потвори стоя ср..ли ! те шо ви встигли накрасти до 22р .в українців віддайте все на ЗСУ, бо вас же пі..расів захищати не буде кому !
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29.12.2023 16:19 Відповісти
А за что премии, можно уточнить?
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29.12.2023 16:38 Відповісти
Як там судді поживають? Їм хоч не врубали? Бо серце крається...
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29.12.2023 17:32 Відповісти
Не лише НБУ, ще є Укрексім, Ощад, Приват а ще наглядові ради, а ще суспільна телерадіокомпанія з зп у керівників під 200 тис, Верховний суд із окладом а 240 тис, і тп і тд. Є ще де нашкребти не один мільярд для фронту в державних теплих коморах.
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29.12.2023 17:34 Відповісти
4 х 3 = 12 керівників. Наглядові ради ... це окрема історія.
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29.12.2023 19:10 Відповісти
Тепер розгорнеться боротьба за підвищення окладів. Як не крути, а ця ********* шобла своє отримає.
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29.12.2023 17:57 Відповісти
Я можу тільки уявити розміри київських премій, якщо в провінційному Миргороді заступники мера отримують по 200 тис преміальних виплат
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29.12.2023 18:20 Відповісти
Треба не "без захмарних премій", а "БЕЗ премій" під час війни, де люди

лишились не тільки без премій, а й без даху над головою і всього, що мали.
А у вас хватає совісті про премії патякати...

Немає слів
Зарплати приведіть до рівня українців, до рівня адекватної кратності!!Скоротіть не тільки чиновників у міністерствах, а й непотрібні під час війни і бідності міністерства.!!!

А держслужбовці, хай послужать державі, хай ідуть до ВСУ, раз вони державні люди
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29.12.2023 18:22 Відповісти
Станьте державною людиною, а ми подивимось !
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29.12.2023 19:11 Відповісти
В свій час я працював на посаді державного службовця. Ви що думаєте, що це все люди дуже високого рівня.
Їх на даний час в Україні більше 170 000 тисяч. Думаю що й ви можете бути одним з них.
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29.12.2023 22:15 Відповісти
То чому стільки розмов про усих держслужбовців, наче вони там усі мільйонери, корпи, здорові бугаї, яких хоч зараз на фронт ??

Ви ж самі знаєте, що там і як і можете підтвердити. Крім того., а чого це Ви там не затримались, раз там так добре ? Питання риторичне, відповіді не чекаю. Нічого особистого.
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30.12.2023 12:27 Відповісти
Хіба я сказав, що там так добре чи погано? Там працюють так як і звичайні люди, але мають деякі пільги від держави, пенсійні наприклад

Я сказав, що там звичайні люди, частина з яких може йти у ЗСУ і нічого від того в країні не розвалиться.
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30.12.2023 17:37 Відповісти
Здається пенсійні пільги для загалу держслужби у далекому минулому. Хіба що галузеві, типу поліція, ЗСУ ...

Судді держслужбовці ??

Якась частина вже давно воює і вже закінчила. І це я не про поліцію, ЗСУ, а про управлінців.

З іншого боку. Мобілізуйте у якійсь держ. установі 2-3 сис-адмінів. Встане уся область чи район.
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31.12.2023 11:16 Відповісти
На выклянченые у запада деньги, вы уроды, не зброю покупали для ВСУ, а премии себе получали

Чтоб вас разорвало, паскуды
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29.12.2023 18:31 Відповісти
або запускають свої шахеди на 1000 км, або їх запустять на цих шахедах
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29.12.2023 18:38 Відповісти
Загугліть "винагороди членів наглядової ради "Магістральних газопроводів України"
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29.12.2023 19:13 Відповісти
Цікава математика. Чекаємо на скавчання та вереск з боку цих скорочених, бо без грошей і роками насиджених ними "хлібних" місць, вони точно погоджуватись так просто не будуть. А с точки зору законодавства, звідки візьмуть ті ж самі мільярди (навіть у рази більше ніж вісім мільярдів "зекономлених"), для виплат за звільнення, як це передбачено чинним законодавством.
Хоча якщо по-фантазувати, то може їх одразу з насиджених кабінетів у військкомати та на передову відправлять. Хоча як кажуть: " мріяти про таке не шкідливо".
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29.12.2023 20:32 Відповісти
Памятаю,що коли втік яник і всі міністри--все було розкрадено і вивезено в казні 109000грн,то ВР (каоліція БПП і "Народний фронт" приняли рішення про скорочення міністерств,скорочення держкомітетів і встановлення МІЗЕРНОЇ зарплати міністрам ,їх замам,а також депутатам ВР. Це діяло в межах двох років А що зараз---штати роздуті, держкомітетів,наглядових рад, міністерств збільшилось в два рази,а зарплати встановили захмарні. Правда то були баригі,а тепер "нові ліца" Ну що барани ілохі --посміялись, попили,то хавайте що вибрали. Я вже не говорю,що закінчили війну подиившись путіну в очі.
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29.12.2023 23:14 Відповісти
Интересно какой у него IQ ?
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30.12.2023 06:46 Відповісти
Вообще неплохо было бы проверить всех этих руководителей на умственное развитие. Есть сомнения в их адекватном состоянии,и возможности принимать верные решения.
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30.12.2023 06:51 Відповісти
Гниди , опом'ятайтеся , які нах премії , за що премії , коли народ України ділиться останнім для перемоги .Ви там суки вже обнагліли до вищого ступеня , що захотілося "на палю" ?Скоротити штат чиновників до 25% ,а решта нехай "пашуть" за захмарні зарплати .
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30.12.2023 14:33 Відповісти
Да скільки можна вже? Ніхто в гос системі не хоче розвиватись. Всі с.ка як родин тормознуті. Ще й пенсії їм високі. За що? За хабарі і прилаштування родичів на хлібні місця? Чи про це ніхто не знає?
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02.01.2024 01:05 Відповісти

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