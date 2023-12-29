Шмигаль заперечив заяву Жолнович про можливу відмову від індексації пенсій

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував індексацію пенсій в Україні на березень 2024 року відповідно до вимог законодавства.

"Пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно", – заявив Шмигаль на засіданні уряду 29 грудня.

Він зазначив, що попри всі труднощі та виклики, за майже два роки війни уряд жодного разу не затримував соціальні виплати.

"Наступного року Україна потребуватиме понад $37 млрд зовнішнього фінансування. Ми, звичайно, розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже наразі маємо домовленості з 11 державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ. Маємо підтримку інших міжнародних фінансових організацій. Ми чітко розуміємо, які в нас є інструменти та варіанти", – підкреслив прем'єр.

Напередодні міністерка соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

До того міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд України може зіткнутися з перспективою затримки виплати пенсій і зарплат держслужбовцям, якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення обіцяної фінансової допомоги найближчим часом.