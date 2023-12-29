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Новини
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Шмигаль заперечив заяву Жолнович про можливу відмову від індексації пенсій

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував індексацію пенсій в Україні на березень 2024 року відповідно до вимог законодавства.

"Пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно", – заявив Шмигаль на засіданні уряду 29 грудня.

Він зазначив, що попри всі труднощі та виклики, за майже два роки війни уряд жодного разу не затримував соціальні виплати.

"Наступного року Україна потребуватиме понад $37 млрд зовнішнього фінансування. Ми, звичайно, розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже наразі маємо домовленості з 11 державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ. Маємо підтримку інших міжнародних фінансових організацій. Ми чітко розуміємо, які в нас є інструменти та варіанти", – підкреслив прем'єр.

Напередодні міністерка соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що в разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.

До того міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що уряд України може зіткнутися з перспективою затримки виплати пенсій і зарплат держслужбовцям, якщо міжнародні партнери не ухвалять рішення про виділення обіцяної фінансової допомоги найближчим часом.

Автор: 

індексація (28) пенсія (683) Шмигаль Денис (1484)


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Топ коментарі
+3
Печатный станок никто не отменял.
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29.12.2023 15:50
+2
Денісе, головне вчасно зіскочити з посади, щоб не відповідати.
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29.12.2023 15:35
+2
Передвиборча програма
кандидата на пост Президента України
Володимира Зеленського:

" Я розповім Вам про Україну своєї мрії де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку...
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29.12.2023 16:09
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Денісе, головне вчасно зіскочити з посади, щоб не відповідати.
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29.12.2023 15:35 Відповісти
нахрєна такі міністерки-дятли потрібні, одна квакає друга підвиває, хай краще ідуть на панель і заробляють гроші на дрони
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29.12.2023 17:24 Відповісти
Популізм
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29.12.2023 15:45 Відповісти
неможливо індексувати те, що можливо не буде виплачуватись.Він заперечив правильно
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29.12.2023 15:46 Відповісти
Шо не буде виплачуватись-пенсіі.Будуть і індексація буде.
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29.12.2023 15:49 Відповісти
Дай Боже Вашому теляті цілого вовка з'їсти
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29.12.2023 20:32 Відповісти
Печатный станок никто не отменял.
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29.12.2023 15:50 Відповісти
Так вони на картки..навіщо друкувати..
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30.12.2023 08:28 Відповісти
Да еще и по карточкам готовят подлость. Промелькнула информация, что будут проталкивать норму о 18-ти процентном налогообложении любых операций по пополнению карт. Может, фейк, но от этих уродов все можно ожидать.
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30.12.2023 08:51 Відповісти
В кабміні, криси між собою не можуть домовитись! Щас дЄрмак, як виступить, хавальниками арахамії, безугдої, підляка, і розставить всі точки над І. Якщо ця щобла кине з пенсіями та зарплатами бюджетників, хто ж тоді за них проголосує?
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29.12.2023 15:55 Відповісти
Передвиборча програма
кандидата на пост Президента України
Володимира Зеленського:

" Я розповім Вам про Україну своєї мрії де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку...
показати весь коментар
29.12.2023 16:09 Відповісти
Включать друкарку?
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29.12.2023 16:55 Відповісти
А є варіанти? якщо не буде допомоги? Тільки верстат
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30.12.2023 06:33 Відповісти
Ви спочатку між собою домовтеся щодо однієї версії!
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29.12.2023 18:53 Відповісти
козлище елдаковское
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29.12.2023 22:39 Відповісти
Так прав хоть чуть премьер. Пенсы и так в загоне. А эти козы драные бэкают в последнее время как перднуть в трубу, шляясь по крыше. Как будет в марте, и Бог не рискнет нам сказать. Некому в дыню настучать лахудрам дурковатым!
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30.12.2023 00:02 Відповісти

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