Кабмін збільшив допустимий обсяг наркотичних препаратів у медзакладах

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким збільшив обсяги дозволених до зберігання таких речовин у медзакладах та аптеках. Так, кількість наркотичних речовин, дозволених до зберігання в аптеках, збільшено з тримісячної до шестимісячної потреби. А в лікувально-профілактичних закладах обсяги збільшено з місячної до тримісячної потреби закладу в препаратах.

Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здров'я, також збільшено дозволений до видачі обсяг наркотичних лікарських засобів хворим під час надання паліативної та хоспісної допомоги, з п’ятнадцяти- до тридцятиденної потреби.

Це рішення забезпечить розширення доступу до знеболення у паліативних пацієнтів, що своєю чергою сприятиме ефективному купіруванню больового синдрому, зазначили в МОЗ.

Також рішення дозволить створити буфер запасів препаратів замісної підтримувальної терапії в регіонах, що підвищить якість послуг з проведення замісної терапії і значно скоротить витрати на логістику препаратів.

Окрім того, врегульовано положення щодо впровадження електронного рецепта та контролю за відпуском рецептурних лікарських засобів.

Рішенням врегульовано також можливість видачі рідких форм препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із застосуванням зареєстрованих в Україні автоматизованих або ручних дозуючих пристроїв.