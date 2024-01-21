ФАО забезпечить модульними зерносховищами фермерів Миколаївщини та Харківщини

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України продовжили реєстрацію на отримання модульних зерносховищ для фермерів Херсонської області. Разом з тим, у Державному аграрному реєстрі (ДАР) відкрито реєстрацію для сільгоспвиробників із Миколаївської та Харківської областей.

Як ідеться в повідомленні Мінагрополітики, для участі у програмі фермерам потрібно мати щонайменше 100 га земель в офіційному обробітку у зазначених областях та використовувати отримані сховища для зберігання власно вирощеної продукції.

Перевага при відборі заявок надаватиметься підприємствам, які встановлюватимуть модульні зерносховища на території Миколаївської, Харківської чи Херсонської областей.

У межах реєстрації для Херсонської області, що розпочалась 4 січня 2024 року у ДАР, вже подали заявки 114 агровиробників. Очікується, що загалом у межах ініціативи буде розподілено 244 модульних зерносховищ. Місткість наданих одиниць зберігання залежатиме від площі орних земель в обраних областях, та становитиме 300, 500 чи 1000 тонн.

Господарства, які обробляють від 100 до 199 га землі у зазначених областях, зможуть отримати модульне зерносховище місткістю 300 тонн; господарства, які обробляють від 200 до 399 га землі – зерносховище місткістю 500 тонн; господарства, які обробляють понад 400 га землі, зможуть отримати модульне зерносховище місткістю 1000 тонн.

Заявки приймаються до 4 лютого 2024 року. Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок, учасники програми отримають підтвердження допомоги через ДАР та будуть повідомлені про час доставки.

Через обмежену кількість модульних одиниць зберігання заповнення та подання заявки не є гарантією підтримки та залежить від критеріїв оцінки та остаточного рішення ФАО.

Раніше повідомлялося, що ці зерносховища будуть доступні для сільгоспвиробників, які обробляють землі на території Херсонської області.