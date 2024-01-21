Естонія з 2025 року введе податок на автомобілі

Уряд Естонії схвалив законопроєкт про податок на моторно-транспортні засоби.

"Метою податку на моторно-транспортні засоби є скорочення використання автомобілів, особливо в містах, і орієнтація людей на екологічно чистіші види транспорту", – повідомив міністр фінансів Естонії Март Вирклаєв, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Вирклаєва, "автомобільний парк Естонії – мало не той, що найбільш забруднює викидами вуглекислого газу і найстаріший у Європі" і, якщо середній вік автомобілів в Євросоюзі становить 12 років, то в Естонії – 17 років.

"Згідно з реєстраційними даними, у 2022 році найбільш забруднюючі довкілля автомобілі в ЄС були куплені в Естонії. Крім того, кількість транспортних засобів на людину у нас більша, ніж у середньому по регіону", – повідомив міністр.

Введення нового податку Вирклаєв обґрунтував також необхідністю поповнення держбюджету.

Податок набуде чинності з 2025 року, він складається із двох частин: податку на автомобіль та реєстраційного збору. На його розмір впливають викиди транспортних засобів, а для вантажівок враховуватиметься ще й їхня маса.

Винятки встановлені для автомобілів спецслужб, транспортних засобів, що переобладнані для людей із підвищеними потребами, а також транспортних засобів, що звільняються від податку на підставі угод з іноземними державами.