У monobank заявили про відбиття найпотужнішої DDoS-атаки
Увечері 19 січня український віртуальний банк monobank заявив про найпотужнішу DDoS-атаку.
Про кібератаку повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
"Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем", – зазначив він.
Користувачі масово скаржилися, що застосунок банку видає помилку під час входу та здійснення операцій.
Пізніше Гороховський додав, що хакери атакують сервіс другою хвилею, надіславши 50 мільйонів запитів.
Менше, ніж за годину банкір заявив, що кібератаку вдалося відбити.
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stanis nasvaiko
показати весь коментар21.01.2024 10:51 Відповісти Мені подобається 0
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