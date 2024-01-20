БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
782 2

Румунські фермери розблокували пункти пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

кордон,румунія

Румунські фермери припинили блокувати рух вантажівок поблизу пунктів пропуску "Порубне-Сірет" та "Дякове-Халмеу", що на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Пізніше прикордонники повідомили про розблокування ще одного пункту пропуску на румунсько-українському кордоні – "Дякове – Халмеу".

"Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу", – зазначили в ДПСУ.

Тож, перетин кордону здійснюється в звичному режимі. Наразі на виїзд з України очікують 634 вантажівки, на в’їзд в Україну – 30 вантажівок.

Напередодні стало відомо про розблокування руху для вантажівок на пункті пропуску "Вікову-де-Сус – Красноїльськ".

Раніше повідомлялося, що Міністерство сільського господарства Румунії та представники місцевих сільськогосподарських організацій досягли угоди, яка задовольняє кілька вимог фермерів, які протестують та блокують кордон з Україною.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1129) Румунія (297)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
румунські фермери отримали бабла від держави на свій дотаційний бізнес, тому зняли блокаду. Коли бабло закінчиться, вони прийдуть знову блокувати.
показати весь коментар
21.01.2024 07:55 Відповісти
нажаль життя українців стало розмінною монетою для вирішення питань чи то румунських дотацій фермерам, чи кордону з Мексикою. Так буває, якщо обрати верховним головнокомандувачем тупого покидька.
показати весь коментар
21.01.2024 18:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 