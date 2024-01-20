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Окупанти знову замінували Запорізьку АЕС, – МАГАТЕ

заес

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що російські окупанти знову замінували Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Міни по периметру Запорізької АЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були виявлені групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу", – зазначив він.

Гроссі наголосив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" попередньо оцінює заподіяну російськими окупантами Запорізькій АЕС шкоду у 30 млрд грн. Ще понад 167 млрд грн становить недоотримана вигода української компанії внаслідок окупації найбільшою у Європі атомної електростанції.

Автор: 

МАГАТЕ (193) мінування (19) Запорізька АЕС (343)


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А навіщо нам взагалі оте МАГАТЕ якщо вони ні на що не впливають, а тільки роблять імпотентні заяви? Жодної санкції на РОСАТОМ не було започатковано, тільки бла-бла.
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21.01.2024 19:50 Відповісти

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