Мешканці звільнених територій отримали грошової допомоги на понад 755 мільйонів

Жителям деокупованих територій у 2022-2023 роках було виплачено грошової допомоги на суму 755,6 млн грн ($19 млн).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що процес виплат вдалося налагодити завдяки координації уряду та підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) і Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

Зокрема, кошти надходили через "Укрпошту" людям, які проживають на звільнених територіях Донеччини, Луганщини, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини.

Так, від МОМ у період з кінця жовтня 2022 року до листопада 2023 року близько 119 тисяч людей із цих регіонів отримали грошову допомогу на загальну суму понад 459,8 млн грн.

ТЧХУ за цей період надало більш ніж 246 тисячам людей грошової допомоги на понад 295,7 млн грн.

Мінреінтеграції подякувало Міжнародній організації з міграції, Товариству Червоного Хреста України, обласним військовим адміністраціям та "Укрпошті" за співпрацю щодо підтримки мешканців деокупованих територій України.