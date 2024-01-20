Нацбанк за тиждень скоротив чистий продаж валюти до $530 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня скоротився до $530,9 млн порівняно з $673,3 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.



У першій половині цього тижня купівля валюти клієнтами банків зростала з $205,3 млн у понеділок до $239,6 млн у середу.



Загалом із понеділка гривня зміцнилася на 0,8% або 31 копійку, а порівняно з курсом на початок цього року – на 1,3%, або близько 48 копійок. Курс гривні на кінець тижня становив 37,5268 грн/$1.



На готівковому ринку у п'ятницю гривня зміцнилася на 0,4% – до 38,25 грн/$1, а з понеділка – на 1,6% або 61 копійку.

Як повідомлялося, за підсумками грудня чистий продаж НБУ виріс приблизно до $3,57 млрд з $2,46 млрд у листопаді, $3,34 млрд у жовтні та $2,69 млрд у вересні.

Минулого місяця Міністерство фінансів залучило $5 млрд зовнішнього фінансування, що забезпечило зростання міжнародних резервів на 4,4% – до $40,5 млрд, що є другим в історії показником після липня 2023 року.