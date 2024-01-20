Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю

Росія минулого року поставила китайським покупцям 107 млн тонн сирої нафти, випередивши Саудівську Аравію, і стала найбільшим нафтовим постачальником Китаю.

Як пише Reuters, про це свідчать дані митниці КНР, передає Укрінформ.

Зазначається, що торік Росія поставила Китаю рекордні 107 млн тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 млн барелів на день (б/д), що набагато більше, ніж інші великі експортери нафти, такі як Саудівська Аравія та Ірак.

Імпорт із Саудівської Аравії, яка в попередні роки була найбільшим постачальником цього ресурсу до Китаю, через дешевшу російську нафту впав на 1,8% до 85,96 млн тонн.

Російська нафта, від якої відмовилися багато міжнародних покупців після санкцій Заходу через вторгнення Росії в Україну, протягом більшої частини минулого року торгувалась зі значними знижками до міжнародних контрольних показників.

Проте стрибок попиту китайських та індійських нафтопереробників на дешеву російську нафту марки ESPO призвів до зростання цін на неї. За даними торгових джерел, поставки сирої нафти ESPO з доставкою в грудні були оцінені зі знижкою приблизно від 50 до 20 центів за барель до порівняльного показника ICE Brent, тоді як за вантажі з доставкою в жовтні знижка була $1, а за поставки в березні – $8,50.

Незважаючи на геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, у 2023-му на 81,1% збільшилися поставки сирої нафти до Китаю зі Сполучених Штатів на тлі зростання видобутку у США.

Загальний імпорт сирої нафти в Китай минулого року зріс до рекордних майже 564 млн тонн, або 11,3 млн барелів на добу.