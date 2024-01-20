У США арештували бізнесмена за експорт мікросхем до Росії

У США в Лос-Анджелесі заарештували 66-річного бізнесмена Іллю Кана, якого підозрюють у багаторічному незаконному експорті мікросхем американських виробників підсанкційним російським компаніям, пов’язаних із Міноборони Росії.

Про це повідомили у Мін’юсті США, передає Радіо Свобода.

Кан – громадянин США, Ізраїлю та Росії. Його підозрюють у передачі спеціалізованих американських технологій на мільйони доларів російському виробнику мікросхем – науково-виробничому центру "Електронні обчислювально-інформаційні системи". Центр, у свою чергу, співпрацює з багатьма іншими компаніями, які перебувають під американськими санкціями.

Бізнесмен, як стверджують у Мін’юсті США, постачав технології російській компанії задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і не переставав займатися цим, допоки його не затримали. Кану загрожує до 20 років позбавлення волі.

Крім того, у матеріалах слідства стверджується, що Кан налагодив співпрацю з однією з тайванських компаній, яка виробляла мікрочіпи і згодом через Гонконг та Китай постачала їх до Росії.

Кан, за даними американського відомства, володіє компаніями Senesys Incorporated та Sensor Design Association, які займаються розробкою програмного забезпечення, а також тестуванням кремнієвих напівпровідникових пластин для авіації та космічної техніки.

Після початку російського повномасштабного військового вторгнення в Україну США, ЄС та інші країни запровадили санкції проти РФ, щоб обмежити доступ Москви до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс.