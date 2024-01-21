WhatsApp тестує нову функцію надсилання файлів

Мессенджер WhatsApp тестує нову функцію обміну миттєвими повідомленнями для Android, яка дозволяє користувачам легко обмінюватися файлами з людьми поблизу без необхідності вводити номер телефону.

Як пише The Peninsula, користувачі зможуть ділитися файлами через додаток, відкривши спеціальне вікно для обміну файлами, яке відображає людей, що знаходяться поблизу. Також будуть параметри керування видимістю облікового запису для інших під час використання тієї ж функції.

Користувачі повинні самостійно відкрити вікно обміну файлами, а відправник обере одержувача зі списку осіб, які знаходяться поблизу. Потім отримувач має клікнути на відповідний телефонний номер, щоб побачити запит на обмін файлами та прийняти його.

Що стосується конфіденційності, процес передачі файлів буде безпечним, оскільки він захищений наскрізним шифруванням для захисту файлів і особистих даних.

У WhatsApp зазначили, що номери телефонів будуть приховані під час передачі файлів за допомогою цієї функції та не будуть видимі особам не в списку контактів.